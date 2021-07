Mattia Binotto (Ferrari): «Das hat keine Priorität»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto spricht über das Duell mit McLaren um den dritten WM-Platz. Derzeit steht es 141:122 für die Briten. Binotto sagt, was im weiteren Saisonverlauf für ihn keine Priorität hat.

McLaren hat beim Grossen Preis von Österreich den Vorsprung auf Ferrari ausgebaut. Lando Norris wurde toller Dritter, Daniel Ricciardo solider Siebter. Die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc landeten auf den Rängen 5 und 8. Damit steht es im WM-Duell um Rang 3 zwischen McLaren und Ferrari nun 141:122.

Es fiel in der Steiermark auf: McLaren brachte einen neuen Unterboden an den Wagen, dazu optimierte Luftleit-Elemente. Neue Teile am Ferrari hingegen? Fehlanzeige. Hat McLaren die Rivalen aus Italien nun entscheidend abgehängt?

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte dazu nach dem zweiten WM-Lauf der Saison auf dem Red Bull Ring: «Dieser Ansicht bin ich nicht. In Österreich machte McLaren den stärkeren Eindruck, das ist wahr, aber das kann sich auf einer anderen Rennstrecke wieder ändern. Ich glaube, wie unser Duell ausgeht, das hängt nicht vorrangig von Entwicklungen ab, sondern von der Pistencharakteristik. »

«Wir haben einen McLaren erlebt, der mit Mercedes mitmischte, der andere hingegen war hinter uns. Ich sehe diesen Kampf daher als offen an. Und ich wiederhole es nochmals: WM-Rang 3 oder das Duell mit McLaren hat für uns keine Priorität. Bei uns steht längst die Entwicklung des 2022er Fahrzeugs im Zentrum.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0