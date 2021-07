Lewis Hamilton befürchtet: «Das wird nicht reichen»

Champion Lewis Hamilton liegt in der Fahrer-WM 32 Punkte hinter seinem Titelrivalen Max Verstappen. Mercedes bringt für Silverstone Verbesserungen ans Auto, aber der Brite befürchtet: «Das wird nicht reichen.»

Drei Rennen, drei Siege für Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda: in Le Castellet und dann zwei Mal in Folge auf dem Red Bull Ring. In der Fahrer-WM konnte der bärenstark fahrende Niederländer seinen Vorsprung auf satte 32 Punkte ausbauen.

Natürlich gibt das dem Titelverteidiger Lewis Hamilton zu denken. In der Steiermark stellt der Engländer nach dem Grossen Preis von Österreich fest: «Es kommen für Silverstone neue Teile ans Auto, aber ich befürchte, das wir nicht reichen, um die Lücke zu Red Bull Racing zu schliessen.»

Es besteht kein Zweifel: Der Red Bull Racing RB16B-Honda ist derzeit das schnellste Auto im Feld. Hamilton sagt: «Die letzten zwei Rennen waren für uns sehr schwierig, und Max Verstappen ist da vorne mehr oder weniger spazierengefahren. Es gibt nichts, was ich dagegen machen kann. Sein Auto fährt um die Kurven wie auf Schienen.»

«Wir haben in unserer Rennwagenfabrik sehr intensiv gearbeitet, um mehr aus unserem Wagen zu holen. Das hat aber in Österreich nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, das ändert sich, wenn wir auf andere Strecken kommen.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0