Ross Brawn: Lob für Hamilton-Erben Russell & Norris

George Russell und Lando Norris in Baku

Es wird der Tag kommen, an dem Lewis Hamilton seinen Helm an den Nagel hängen wird. Die britischen Fans können aber ruhig schlafen: Mit George Russell und Lando Norris stehen zwei Erben bereit.

Lewis Hamilton hat sich für zwei weitere Jahre bei Mercedes verpflichtet, er fährt mindestens bis Ende 2023 für die Marke mit dem Stern. Wenn der Ausnahmekönner einst seinen Helm an den Nagel hängen wird, dann sind seine Nachfolger für Siege und vielleicht auch für Titel bereit, die tollen Erfolge englischer Formel-1-Rennfahrer zu bereichern – McLaren-Fahrer Lando Norris und Mercedes-Zögling George Russell.

Auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn ist von den Leistungen der beiden jungen Engländer hellauf begeistert. In seiner Nachbesprechung des Österreich-GP sagt Brawn: «Für mich war Lando Norris der Mann des Tages. Er hatte schon im Qualifying eine sensationelle Leistung abgeliefert, und im Rennen legte er gleich nach.»

«Lando war einer jener Fahrer, die im Grand Prix eine Strafe kassierten. Keiner von uns mag Strafen, und ich kann verstehen, wieso die Urteile der Rennkommissare derzeit hitzig diskutiert werden. Aber gleichzeitig können wir uns übermässige Aggressivität auf der Rennstrecke nicht leisten. Den Mittelweg zu finden, das ist die Kunst, das ist das Schwierige.»

«Max fuhr seine Runden an der Spitze mit der Präzision einer Hochleistungsmaschine, aber Lando dahinter zeigte eine Leistung, die ihm viele Fans vielleicht nicht zugetraut hätten. Er galt als Wunderkind, als er in die Königsklasse kam, und inzwischen hat er so viel gelernt, dass er ein ums andere Rennwochenende auf höchstem Niveau fährt. Er ist ein unfassbares Talent.»

«Überhaupt dürfen wir uns glücklich schätzen, welch neue Generation wir da am Werk sehen: mit Verstappen, Leclerc, Sainz, Carlos, Lando und George.»



«Ich bin sicher, George Russell war am Sonntagabend abgrundtief enttäuscht, dass er gegen Fernando Alonso den Kürzeren gezogen und Platz 10 verloren hatte. Aber ich finde, er darf auf seine Darbietung wirklich stolz sein. Er hievt den Williams auf ein ganz anderes Niveau, im Training und im Rennen. Auch von ihm bin ich tief beeindruckt.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0