Mick Schumacher-Teamchef: «Ich erwarte Härte»

Günther Steiner, Haas-Teamchef von Ferrari-Nachwuchsmann Mick Schumacher, sagt vor dem ersten GP-Wochenende mit einem Sprint-Qualifying: «Ich erwarte von allen Piloten in diesen kurzen Rennen Härte.»

Anhaltend gehen die Meinungen über das Sprint-Qualifying weit auseinander, unter den Fans, unter den Fachleuten ebenso. Formel-1-Rennleiter Ross Brawn träumt von reichlich Action bei diesem 17-Runden-Rennen vom 17. Juli. Weltmeister Lewis Hamilton erwartet eher eine Prozession. Aber daran glaubt Mick Schumachers Haas-Teamchef Günther Steiner nicht.

Der Südtiroler Steiner sagt: «Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie ein solches Wochenende abläuft und welche Auswirkungen das neue Format haben wird. Etwas Frisches eröffnet immer auch Gelegenheiten, und die wollen wir nutzen. Sprint-Qualifying ist dann ein Erfolg, wenn die Fans es mögen. Sie werden entscheiden, ob wir mehr davon sehen oder nicht.»

«Ich erwarte von allen Piloten in diesen kurzen Rennen Härte. Denn jeder weiss: Es geht um die Positionen für die Startaufstellung, also werden wir viele Zweikämpfe erleben. Jeder will am Sonntag von einem so guten Startplatz als möglich losfahren können, also muss er im Sprint-Qualifying gut abschneiden.»

«Was Mick Schumacher und Nikita Mazepin angeht, so ist das eine prima Chance, um mehr Starts zu üben. Für das kurze Rennen gilt: kühlen Kopf bewahren und den Wagen auf der Bahn behalten.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0