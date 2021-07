Ecclestone: «Hamilton ist nicht mehr der Gleiche»

Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone befürchtet: Lewis Hamilton legt nicht mehr den gleichen Kampfgeist wie früher an den Tag. Der Brite startet nach fünf sieglosen GP-Einsätzen ins Heimspiel in Silverstone.

32 Punkte beträgt der Rückstand von Lewis Hamilton auf WM-Leader Max Verstappen nach dem Grand Prix in Österreich. Denn die jüngsten fünf Kräftemessen entschied jeweils ein Red Bull Racing-Pilot für sich. In Monaco, Le Castellet und den beiden Rennen auf dem Red Bull Ring triumphierte der schnelle Niederländer. Auf dem Strassenkurs von Baku war es sein Teamkollege Sergio Pérez, der nach dem Reifenplatzer von Verstappen den Sieg einfuhr.

Hamilton fuhr in diesen fünf Rennen nur 56 WM-Zähler ein. Deshalb glaubt der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone, dass der Kampfgeist des siebenfachen Champions nicht mehr der Gleiche wie früher ist. «Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und vielleicht ist Lewis nicht mehr ganz der Kämpfer, der er war», sagte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur PA.

«Es gibt viele Gelegenheiten in diesem Jahr, bei denen er es hätte besser machen können. Er hatte keine Konkurrenz, die Ausrüstung war immer super, und er musste sich nicht wirklich anstrengen. Aber vielleicht denkt er jetzt, dass er es besser ein bisschen ruhiger angehen lassen sollte», vermutet der 90-Jährige.

Und Ecclestone erklärte: «Zu Beginn des Jahres dachte ich, er würde versuchen, die WM zu gewinnen und sich dann zurückziehen. Aber es sieht nicht danach aus, auch wenn ich mich nicht zu sehr auf Verträge verlassen würde. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass man in der Mode- und Musik-Industrie nicht so leicht Geld verdienen kann, wie in der Formel 1.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0