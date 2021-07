Silverstone-GP im Fernsehen: Eine knifflige Aufgabe

Das GP-Wochenende ist nicht nur wegen des neuen Formats eine Denksportaufgabe, sondern auch wegen des Pistenlayouts. Der Silverstone Circuit stellt Fahrer und Techniker auf die Probe.

Die Königsklasse weilt in Silverstone, von den Briten liebevoll zu ihrer «Wiege des Motorsports» erkoren. Auf dem früheren Flugfeld wurde am 13. Mai 1950 der ersten Formel-1-WM-Lauf der Rennhistorie ausgetragen.

2020 erlebten wird auf der Traditionsstrecke gleich zwei Premieren: Noch nie wurde hier ein Geisterrennen ausgetragen, und noch nie fanden in Silverstone innerhalb von acht Tagen zwei Formel-1-Rennen statt.

2021 geht es gleich weiter mit Premieren: Erstmals experimentiert die Formel 1 mit einem so genannten Sprint-Qualifying, was den ganzen Ablauf des Wochenendes über den Haufen wirft.

Fahrer und Techniker müssen Flexibilität zeigen: Nur 60 Minuten freies Training, dann geht es am Freitagnachmittag bereits in die Qualifikation, welche die Reihenfolge für den Sprint vom Samstag vorgeben wird.

McLaren-Technikchef James Key spricht im Zusammenhang mit Silverstone jeweils von «einer kniffligen Aufgabe». Das bezieht sich primär auf die Pistencharakteristik: Schnelle Kurven wechseln sich ab mit Geraden wie der Hangar Straight und dem engen Teil der Arena. Unterm Strich muss ein guter Kompromiss gefunden werden zwischen Abtrieb und Windschlüpfigkeit. James Key: «Die Zauberworte heissen aerodynamische Effizienz. Silverstone ist eine komplett andere Herausforderung als der Red Bull Ring.»



Auch der Wind ist auf dem offenen Gelände immer ein Thema, und der wechselt aus Spass an der Freude auch gerne mal die Richtung. Das hat schon so manchen Piloten aus dem Konzept gebracht.



Wie das alles ablaufen wird, erfahren Sie online oder vor dem Fernseher, wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





