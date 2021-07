Sprint-Quali: Ehrenrunde für Fans und Lorbeerkranz

Formel-1-Sportchef Ross Brawn wird das Sprint-Qualifying markant vom Grand Prix absetzen: Keine Fahrer auf dem Siegerpodest, dafür Ehrenrunde vor den Fans und Piloten unter Lorbeerkränzen!

Silverstone 2021 wird ein vielleicht wegweisendes GP-Wochenende: Erstmals experimentiert die Königsklasse mit einem so genannten Sprint-Qualifying. Schon der Name, der das Wort Rennen tunlichst vermeidet, deutet an – der Sprint soll sich markant vom Grand Prix absetzen, der WM-Lauf soll das Hauptereignis des Wochenendes bleiben. Dies ist der Wunsch von Jean Todt, des Chefs des Autosport-Weltverbands FIA; dies ist der Wunsch auch von Formel-1-CEO Stefano Domenicali. Entsprechend handeln Formel-1-Sportchef Ross Brawn und seine Mitarbeiter.

Und so läuft ein GP-Wochenende mit Sprintrennen ab: Am Freitag findet ein freies Training von 60 Minuten Dauer statt, mit je zwei Reifensätzen pro Fahrer, nach freier Wahl. Einige Stunden später wird ein Qualifying gefahren, so wie wir das heute kennen. In Sachen Reifen gibt’s fünf Sätze der weichen Pirelli.

Am Samstag findet erneut ein freies Training statt (60 Minuten, nur ein Satz Reifen nach freier Wahl). Am Nachmittag gibt’s das Sprint-Qualifying, welches über maximal 100 Kilometer führt, also über einen Drittel der normalen GP-Distanz; in Silverstone entspricht das 17 Runden. Den Teams stehen zwei Satz Reifen nach freier Wahl zur Verfügung. Der Einlauf des Sprints entspricht der Startaufstellung des Grand Prix. Für Statistiker: Der Sprint-Sieger erhält die offizielle Pole-Position, der Trainingsschnellste der Freitag-Quali nicht.

Der Trainings/Quali-Ablauf sieht in Silverstone demnach so aus (alle Zeiten gemäss mitteleuropäischer Sommerzeit):

Freitag, 16. Juli: 15.30–16.30 Freies Training

Freitag, 16. Juli: 19.00–20.00 Qualifying

Samstag, 17. Juli: 13.00–14.00 Freies Training

Samstag, 17. Juli: 17.30 Sprint Qualifying (16 Runden)

Sonntag, 18. Juli: 16.00 Britischer Grand Prix (52 Runden)

Die ersten Drei des Sprint-Qualifyings erhalten WM-Punkte als Bonus: drei für den Ersten, zwei für den Zweitplatzierten, einen für den Drittplatzierten, die Zusatzpunkte gelten auch für die Teams.

Eine Siegerzeremonie auf dem Podest wird es nach dem Sprint nicht geben, die ist den ersten Drei des Grand Prix vom Sonntag vorbehalten.



Stattdessen erhält der Gewinner des Sprints im Parc fermé eine bescheidene Auszeichnung, vergleichbar mit jenem Mini-Reifen, den Pirelli jeweils dem Mann auf Pole-Position überreicht.



Neu ist die «Sprint Victory Lap», die innerhalb von dreissig Minuten nach Zieleinlauf stattfinden wird: Die ersten Drei werden – wie es beim britischen Grand Prix und auch bei weiteren Läufen jahrelang Tradition war – auf einem offenen Wagen um den Kurs chauffiert und dürfen sich von den Fans feiern lassen. Unser Foto zeigt die Lotus-Truppe um Sieger Emerson Fittipaldi, die 1972 in Brands Hatch, samt Siegerauto, von einem Traktor um den Kurs gekarrt wurde. Zwei Jahre später hatte Jody Scheckters Tyrrell-Team die Ehre, ebenfalls beim britischen Grand Prix in Brands Hatch.



Ein weiterer Knicks vor der Vergangenheit: Die ersten Drei des Sprints werden Kränze um den Hals tragen. Ob es sich dabei um den klassischen Siegeslorbeer handeln wird, ist noch nicht ganz klar. Die Formel-1-Leitung will die Vergangenheit ehren, der Feier jedoch auch einen modernen Anstrich verpassen. Lassen wir uns überraschen!

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0