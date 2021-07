Wegen Fernando Alonso: Neues Alpine-Chassis für Ocon

Bei Alpine fällt seit einigen Wochen auf: Nach ausgezeichnetem Saisonstart fährt Esteban Ocon seinem Teamgefährten Fernando Alonso hinterher. Alpine reagiert und gibt Ocon ein neues Chassis.

Im ersten Teil der Formel-1-WM lief alles wie am Schnürchen für Esteban Ocon bei Alpine: Vier Punktefahrten in den ersten fünf Rennen, von Imola bis Monaco liess der Franzose dem spanischen Superstar Fernando Alonso auch im Qualifying keine Chance (siehe Vergleich unten).

Aber inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Alonso kommt mit dem Wagen immer besser zurecht, und nun ist es Fernando, der zuletzt vier Mal in Folge in die Top-Ten gefahren ist. Ocon gleichzeitig ist seit Monaco leer ausgegangen – zwei Mal 14. Rang, zwei Ausfälle.

Ocon am Red Bull Ring: «Die Balance des Fahrzeugs war in Ordnung, und ich war mit meiner Runde zufrieden. Aber sie reichte nur für Rang 17. Genau hier liegt das Problem. Wir können nicht mit dem Finger auf eine Schwierigkeit zeigen, die ich derzeit hätte, und dann gezielt daran arbeiten.» Ocon kam an beiden GP-Wochenenden in der Steiermark nicht über das erste Quali-Segment hinaus.

Alpine-Teamleiter Marcin Budkowski hat nun genug: «Esteban hatte zwei schwierige Rennen in Österreich. Wir untersuchen noch immer, woran das liegen kann. Aber um jeden Zweifel zu beseitigen, wird Ocon für Silverstone ein neues Chassis erhalten. Esteban war in der Qualifikation von Portugal Sechster und dann in Spanien sogar Fünfter, diesen Speed hat er nicht auf einmal verloren.»





Fernando Alonso und Esteban Ocon 2021

GP Bahrain

Fernando Alonso Qualifying: 9.

Esteban Ocon Qualifying: 16.

Fernando Alonso Rennen: Ausfall (Bremsen)

Esteban Ocon Rennen: 13.



GP Emilia-Romagna

Fernando Alonso Qualifying: 15.

Esteban Ocon Qualifying: 9.

Fernando Alonso Rennen: 10.

Esteban Ocon Rennen: 9.



GP Portugal

Fernando Alonso Qualifying: 13.

Esteban Ocon Qualifying: 6.

Fernando Alonso Rennen: 8.

Esteban Ocon Rennen: 7.



GP Spanien

Fernando Alonso Qualifying: 10.

Esteban Ocon Qualifying: 5.

Fernando Alonso Rennen: 17.

Esteban Ocon Rennen: 9.



GP Monaco

Fernando Alonso Qualifying: 17.

Esteban Ocon Qualifying: 11.

Fernando Alonso Rennen: 13.

Esteban Ocon Rennen: 9.



GP Aserbaidschan

Fernando Alonso Qualifying: 8.

Esteban Ocon Qualifying: 12.

Fernando Alonso Rennen: 6.

Esteban Ocon Rennen: Ausfall (Turbolader)



GP Frankreich

Fernando Alonso Qualifying: 9.

Esteban Ocon Qualifying: 11.

Fernando Alonso Rennen: 8.

Esteban Ocon Rennen: 14.



GP Steiermark

Fernando Alonso Qualifying: 8.

Esteban Ocon Qualifying: 17.

Fernando Alonso Rennen: 9.

Esteban Ocon Rennen: 14.



GP Österreich

Fernando Alonso Qualifying: 14.

Esteban Ocon Qualifying: 17.

Fernando Alonso Rennen: 10.

Esteban Ocon Rennen: Ausfall (Kollision)





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0