Max Verstappen: So geht das gegen Mercedes weiter

Die Formel 1 versucht in Silverstone ein Sprint-Qualifying, ein kurzes Rennen, über nur 17 Runden. Der ganze Ablauf des Wochenendes ist anders. WM-Leader Max Verstappen findet das spannend.

Das grosse Thema vor dem Traditions-GP von Silverstone: Die Tradition wird über Bord geworfen. Der normale Ablauf eines Formel-1-Wochenendes ist beiseite geschoben, die Formel 1 experimentiert mit einem so genannten Sprint-Qualifying – einem Rennen über 100 Kilometer Distanz, das Ergebnis dieses Rennens vom Samstag ergibt dann die Startaufstellung für den Grand Prix vom Sonntag.

Zur Erinnerung hier nochmals der Ablauf in Kürze:

Freitag, 16. Juli: 15.30–16.30 Freies Training

Freitag, 16. Juli: 19.00–20.00 Qualifying

Samstag, 17. Juli: 13.00–14.00 Freies Training

Samstag, 17. Juli: 17.30 Sprint Qualifying (17 Runden)

Sonntag, 18. Juli: 16.00 Britischer Grand Prix (52 Runden)

WM-Leader Max Verstappen reist bester Dinge nach England: «Wir sind wirklich gut in diese Saison gestartet, und dafür bin ich sehr dankbar. Aber jetzt müssen wir den Fuss auf dem Gaspedal behalten. Wir müssen nicht über die Ergebnisse nachdenken, die hinter uns liegen, sondern über die Rennen, die jetzt kommen.»

«Ich gehe davon aus: Es bleibt an der Spitze ein knapper Wettlauf. Gut, in Österreich waren wir stärker, und in Frankreich konnten wir gewinnen, weil wir taktisch alles richtig gemacht haben. Aber gerade das Rennen von Le Castellet hat gezeigt – das hätte auch anders ausgehen können. Es kommen Strecken, auf welchen ich Mercedes als stärker einstufe. Ich habe jedoch alles Vertrauen der Welt in meine Mannschaft – es sind alle Zutaten vorhanden, um die Spitze zu behaupten.»

Sprechen wir vom neuen Format. Der 15-fache GP-Sieger Max fährt fort: «Ich bin grundsätzlich offen für alles, und ich finde das Sprint-Format verlockend. Ich mag die Tatsache, dass wir nach nur einem freien Training schon ins Qualifying gehen. Ob das neue Format ein Erfolg wird? Mal abwarten. Dieses eine Wochenende wird den Titelkampf ohnehin nicht entscheiden.»

Was den WM-Leader freut: «Wieder vor Zuschauer fahren zu dürfen, ist fabelhaft, aber gerade in Silverstone volle Tribünen zu haben, das ist etwa Besonderes. Die Briten lieben Motorsport, die Fans machen diese Strecke zu einem unvergleichlichen Ort. Wir haben hier 2020 zwei Rennen ausgetragen ohne Zuschauer, und jeder hat gespürt, welch seltsame Atmosphäre das erzeugte. Klar ist die Strecke an sich noch immer fabelhaft, aber die Leidenschaft der Zuschauer ist eben das Salz in der Suppe.»



Red Bull Racing-Honda braucht sich in Silverstone vor Mercedes nicht zu verstecken: Max Verstappen wurde 2020 im britischen Grand Prix Zweiter hinter Lewis Hamilton, eine Woche darauf gewann er den Feier-GP zu 70 Jahren Formel 1, dank besseren Reifen-Managements.





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0