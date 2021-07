Silverstone-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

Jahrelang galt in der Formel 1 der Grundsatz: Ein GP-Wochenende in Silverstone ohne Regen, das ist so unwahrscheinlich wie in Spa-Francorchamps. Ungeachtet des Sommers. Aber die Zeiten haben sich geändert.

Ich kenne nur drei Rennstrecken weltweit, wo ein tüchtiger Regenguss einfach zur Tradition gehört und von den Fans mit stoischer Ruhe ertragen wird: Nürburgring, Spa-Francorchamps – und natürlich Silverstone. Die Historie auf der ersten aller Formel-1-Rennstrecken in England hat gezeigt: Bei nasser Bahn haben wir einige fabelhafte WM-Läufe erlebt.

Für Silverstone gilt oft auch, was mir ein Einheimischer mal bei einer Schottland-Rundreise gesagt hat: «Ihnen gefällt unser Wetter nicht? Warten Sie bitte fünf Minuten, dann haben wir ein anderes.»

Was macht das launische britische Wetter am kommenden Wochenende? Aus heutiger Sicht ist kein Wetter-Chaos zu erwarten. Aus moderaten 22 Grad am Dienstag und 23 am Mittwoch wird es bei harmloser Bewölkung immer wärmer, der Höhepunkt ist am Sonntag erreicht, mit 28 Grad.

Freitag und Samstag soll Silverstone unter stahlblauem Himmel sogar Postkartenwetter bieten, wir staunen. Von Gewittern oder Regen weit und breit keine Spur.

Damit Sie nichts von der ganzen Action aus Silverstone verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten TV-Termine zusammengestellt.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

