Max Verstappen (Red Bull Racing): Rätsel nach Rang 2

Im ersten Training lag Max Verstappen noch meilenweit in Führung, aber dann wurde er von Weltmeister Lewis Hamilton geschlagen. Der Niederländer sagt, warum er nach Rang 2 vor einem Rätsel steht.

WM-Leader Max Verstappen ist im Qualifying zum Sprint vom Samstag knapp geschlagen worden von Weltmeister Lewis Hamilton. Bange Frage der Fans von Max Verstappen: Hat das Red Bull Racing-Team nach der eindrucksvollen Bestzeit im ersten Training in Sachen Abstimmung in die falsche Richtung gearbeitet? Kurz bevor die Qualifikation begann, waren die Mechaniker noch immer emsig am Arbeiten am Wagen von Verstappen.

Max war danach Schnellster im ersten Quali-Segment, aber nur knapp vor Lewis Hamilton, danach musste er sich hinten anstellen, wenn am Ende auch nur knapp: 1:26,134 min für den Weltmeister aus England, 1:26,209 für den WM-Leader aus den Niederlanden.

Der 15-fache GP-Sieger Verstappen war sichtlich zerknirscht. «Der Wagen untersteuerte zu stark, aus diesem Grund konnte ich in zahlreichen Kurven gar nicht richtig attackieren. Ich musst ein fast jeder Kurve zögern und darauf warten, dass die Vorderachse endlich beisst. Das war am Lenkrad ein ganz seltsames Gefühl. Aber ich bin der Meinung, das hat nichts mit der Abstimmung an sich oder mit der Einstellung des Frontflügels zu tun.»

Klar hat es auch nicht geholfen, dass Lewis Hamilton von seinem Mercedes-Stallgefährten Valtteri Bottas einen schönen Windschatten spendiert erhielt, Verstappen jedoch kein solches Geschenk auspacken durfte.

Verstappen sagt zudem: «Der ganze Tag fühlt sich ein wenig merkwürdig an. Du fährst ein freies Training, dann kommt schon die Quali. Aber eigentlich sagen die schnellsten Zeiten nichts, denn es ging ja nicht um die Pole-Position. Das erzeugt ein ganz anderes Gefühl.»



Max weiter: «Trotz aller Probleme liegen wir in der Nähe der Spitze, das ist schon mal gut. Aus dieser Ausgangslage können wir noch immer einen guten Sprint zeigen und am Sonntag dann ein schönes Rennen. Da liegt noch alles drin. Wir wissen, dass wir ein gutes Auto haben, wir müssen einfach diese Schwierigkeiten mit dem Untersteuern in den Griff bekommen. Ich bin für den Sprint zuversichtlich.»





Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051