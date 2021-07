Lewis Hamilton (2.): «Bin wohl drei Kilo leichter»

Titelverteidiger Lewis Hamilton kämpfte am Trainingsfreitag auf dem Hungaroring mit den heissen Temperaturen, zeigte sich aber zufrieden mit dem Tempo seines GP-Autos. Er ist sich sicher: Mercedes kann noch nachlegen.

Das erste freie Training zum Ungarn-GP beendete Lewis Hamilton noch als Drittschnellster hinter seinem WM-Rivalen Max Verstappen und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Dem siebenfachen Champion fehlten 0,167 sec auf die FP1-Bestzeit des Niederländers. In der zweiten Session reihte er sich nach 27 Runden auf dem mehr als 60 Grad heissen Hungaroring auf Position 2 und damit vor seinem ärgsten Kontrahenten im Titelkampf ein.

Diesmal betrug sein Rückstand auf die Bestmarke, die Bottas aufstellte, nur 27 Tausendstel. Nach getaner Arbeit fasste er zusammen: «Es war glühend heiss, ich bin nach diesen beiden Sessions wohl drei Kilo leichter, weil ich so schwitzen musste. Und auch die Reifen schmolzen in dieser Hitze, deshalb war es schwierig, die Fahrzeug-Balance richtig hinzubekommen.»

Dennoch sprach der Brite von einem positiven Start ins letzte Rennwochenende vor der Sommerpause: «Es war definitiv ein guter Auftakt, vor allem angesichts der Tatsache, dass es sich nicht grossartig angefühlt hat. Der Grip fehlte und wir rutschten viel rum, weil die Reifen schon in der Boxengasse überhitzten. Aber wir alle sitzen im gleichen Boot und es ist gut zu sehen, dass Valtteri und ich ein gutes Tempo fahren können.»

Hamilton ist sich sicher: «Wir werden uns sicherlich noch weiter verbessern, es gibt zwar heute Nacht noch einiges zu tun, aber es war ein guter Start soweit.» Dass die Wetterprognose sowohl fürs Qualifying als auch fürs Rennen Regen voraussagt, bringt ihn nicht aus der Ruhe. «Du kannst für den Regen nicht planen und an einem so heissen Tag wie heute kannst du das Auto nicht für den Regen abstimmen.»

«Du versuchst einfach, das Auto so gut wie möglich hinzubekommen und die Reifen so gut wie möglich zu verstehen. Es besteht sowieso kein Riesenunterschied zwischen den Set-ups», schildert der aktuelle WM-Zweite, und fügt an: «Wir haben das Auto für ein Quali auf trockener Bahn abgestimmt, und wenn es regnet, dann ist es halt so.»

2. Training, Budapest

1. Training, Budapest

