Fernando Alonso kündigt grosse Neuigkeiten an

In einer verschlüsselten Message auf Twitter lässt Fernando Alonso seine Fans wissen, dass schon morgen etwas Grosses verkündet werden soll. Erwartet wird die Bestätigung seiner Vertragsverlängerung mit dem Alpine-Team.

Fernando Alonso hat im jüngsten Rennen in Ungarn bewiesen, dass er es immer noch mit den Besten des Sports aufnehmen kann. Der zweifache Weltmeister aus dem Alpine-Team hielt Lewis Hamilton im Mercedes über Runden in Schach und trieb den siebenfachen Champion damit an den Rand der Verzweiflung.

Denn mit seiner Verteidigung trug der 32-fache GP-Sieger entscheidend zum Sieg seines Teamkollegen Esteban Ocon bei, und dafür erntete er viel Lob von der Teamführung. Alonso selbst betonte immer wieder, wie viel Spass er beim Duell mit Hamilton hatte und deshalb dürfte es auch keinen überraschen, sollte der 40-Jährige seinen Vertrag mit dem Alpine-Team verlängern.

Die Bestätigung könnte bereits am morgigen Donnerstag vor dem Belgien-GP folgen, denn Alonso kündigte in einem verschlüsselten Tweet an, dass er morgen grosse Neuigkeiten zu verkünden hätte. «Und um euch alle zu ködern, tweete ich das verschlüsselt», fügte der Asturier an, dessen Message schnell entschlüsselt werden konnte.

«Ich wette, jeder wird schnell wissen, was du verkünden willst», antwortete Ocon auf den entsprechenden Tweet, den Alonso mit folgenden Worten quittierte: «Mal schauen, es bleiben ihnen 24 Stunden, um es herauszufinden.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0