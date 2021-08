Carlos Sainz (Ferrari): «Ist das nicht merkwürdig?»

Der spanische Ferrari-Fahrer Carlos Sainz sagt: «Ich habe inzwischen in der Formel 1 vier Podestränge erreicht, und zwei Mal stand ich nach dem Rennen nicht auf dem Podest. Ist das nicht merkwürdig?»

Kann es eine skurrilere Podest-Zwischenbilanz geben als jene von Carlos Sainz? Der 26-jährige Madrilene hat inzwischen in der Königsklasse vier Podestplätze vorzuweisen, und zwei Mal stand er gar nicht auf dem Podest! In Brasilien 2019 rückte er nach dem vierten Platz auf Rang 3 vor, weil Lewis Hamilton aufgrund seiner Kollision mit Alex Albon strafversetzt wurde (Siebter statt Dritter). In Ungarn 2021 wurde Sainz erneut Vierter, rutschte aber einen Platz hoch, weil Sebastian Vettel aus der Wertung genommen werden musste (zu wenig Sprit im Tank des Aston Martin).

Sainz sagt: «Ist das nicht merkwürdig? Klar ist es ein wenig seltsam, auf diese Weise zu einem Podestplatz zu kommen, aber gerade beim Duell mit McLaren geht es um jeden Punkt, also werde ich mich nicht beklagen. Mit Rang 3 in die Sommerpause zu gehen, das war ein schönes Gefühl.»

Wann hat Sainz eigentlich davon gehört, dass er in Ungarn Dritter geworden ist? «Ich sass gerade mit den Ferrari-Jungs beim Abendessen. Also haben wir eine Flasche Champagner geköpft. Aber merkwürdig war es dennoch.»

Das ist ein gutes Stichwort, denn Carlos Sainz benutzt das Wort gleich nochmals: «Ich habe mich in der Sommerpause gut erholt, aber es ist merkwürdig, nicht zu wissen, wie viele Rennen wir in der zweiten Saisonhälfte noch haben werden und wo wir antreten. Die Situation ändert sich in den verschiedenen Ländern beinahe täglich! Aber ich schätze, wir müssen uns langsam an solche Saisons gewöhnen und auf alles gefasst sein.»



Was hat Sainz in der Sommerpause so gemacht? Carlos weiter: «Jeder weiss, wie gerne ich esse. Wenn ich also Ferien habe, dann haue ich gerne rein, mit Essen, das als Hüftgold gilt – also Hamburger, Pizza und dergleichen. Das mache ich in der Regel für eine Woche, dann sehe ich auf die Waage und bereue es, weil das alles wieder runter muss.»



«Aber es gab nicht nur Schlemmen: Ich hatte die Gelegenheit, meine Grosseltern zu sehen, die inzwischen 95 Jahre alt sind. Ich habe viel Golf gespielt, mit meinem Vater und mit Freunden. Ich habe meinen Hund wiedergesehen, den ich zwei Monate lang nicht gesehen hatte. Das war schön. Ich war auf Mallorca auf meinem Boot, das hat mir am besten gefallen. Insgesamt ging es mir darum, Sachen zu machen, die gut fürs Herz sind, also vor allem Zeit mit Familie und Freunden verbringen, was in den vergangenen elf Monaten schwierig gewesen war.»



Hand aufs Herz: Wie viele Hamburger hat Carlos verdrückt? Sainz lacht: «Gar nicht so viele, weil ich sie selber gemacht habe. In Mallorca machen sie keine so guten, daher habe ich mich selber hinter den Grill gestellt. Also gab es in jener Woche zwei Mal Hamburger. Dazu einige Male Pizza – also hätte ich davon in Italien noch nicht genug! Und klar habe ich mir auch das eine oder andere Bierchen genehmigt.»



Zurück zum Tagesgeschäft. Carlos Sainz übers kommende GP-Wochenende in Belgien: «Strecken wie Spa-Francorchamps werden heute einfach nicht mehr gebaut. Ich würde sagen, Spa und Suzuka sind die letzten beiden Formel-1-Strecken von altem Schrot und Korn, was ein interessantes Layout und besonderen Belag betrifft. Umso bedauerlicher, dass wir in diesem Jahr nicht in Japan fahren können. Das ist auch schade, weil die japanischen Fans im positiven Sinne verrückt sind. Und dann haben sie in Japan diese coolen Dinge, die es lange Zeit in Europa überhaupt nicht gab. Etwa diese Cold-Packs, die du knetest und dann erzeugen sie Kälte. Dazu jede Menge Essen, von dem du auf den ersten Blick keine Ahnung hast, was es ist – aber es schmeckt einfach fabelhaft.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0