Alpine: Tiefstapeln nach dem Sieg in Ungarn

Die Freude über den ersten GP-Sieg von Esteban Ocon hält weiter an, dennoch bleibt Alpine-Direktor Marcin Budkowski mit Blick auf den anstehenden Grand Prix in Belgien bescheiden.

Natürlich profitierte Esteban Ocon bei seiner Siegesfahrt auf dem Hungaroring von den Startcrash-Ausfällen. Dennoch war die Leistung des strahlenden Siegers beachtlich, er machte alles richtig und behielt auch einen kühlen Kopf, als er Sebastian Vettel im Nacken hatte. Mit etwas Schützenhilfe seines Alpine-Teamkollegen Fernando Alonso, der Lewis Hamilton über Runden aufhielt, schaffte es der junge Franzose als Erster über die Ziellinie.

Die Freude über den Debütsieg des 24-Jährigen ist auch Wochen nach dessen Triumphfahrt zu spüren, wie Alpine-Direktor Marcin Budkowski erklärt: «Der Sieg kam auch dank der Umstände zustande und ist nicht alleine auf unsere Performance zurückzuführen, aber wir waren am richtigen Ort, um die Chance zu nutzen, die sich uns bot. Und das haben wir dann auch in bester Manier getan, wir lagen in 67 der 70 Rennrunden in Führung. Und auch wenn das Rennen nun schon Wochen her ist, kann man im Team immer noch die gute Stimmung spüren.»

«Das war ein sehr wichtiger Meilenstein für das Team und eine riesige Motivationsspritze für alle in Viry und Enstone. Nun wissen wir, wie gut sich Siege anfühlen, deshalb werden wir noch härter arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen und in Zukunft regelmässig um den Sieg zu kämpfen», fügt der Pole kämpferisch an.

Angesichts des anstehenden Rennwochenendes auf dem Circuit de Spa-Francorchamps bleibt Budkowski dennoch vorsichtig. Er erklärt: «Wir wissen, dass diese Strecke nicht ganz so gut zu unserem Auto passt. Doch wir werden für das Rennen hier und in Monza spezielle Flügel mit geringem Abtrieb mitbringen, auch wenn wir die Entwicklung des diesjährigen Renners schon vor einer Weile eingestellt haben.»

Der 44-Jährige weiss: «In Spa kann das Wetter unberechenbar sein und nach aktueller Vorhersage dürfte es auch an diesem Wochenende eine Rolle spielen. Aber Esteban hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er auf nasser Bahn gut zurechtkommt, und Fernandos Erfahrung ist gerade bei schwierigen Bedingungen ein grosser Vorteil.» Und er betont: «Wir wollen da sein, um die Gelegenheit zu nutzen, wenn sich eine ergibt.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0