100 Tage vor Saudi-Arabien-GP: Einzigartige Anlage

In 100 Tagen, am 5. Dezember 2021, wird der erste Formel-1-GP von Saudi-Arabien stattfinden. Carsten Tilke, Geschäftsleiter der Bauleiter Tilke GmbH, schwärmt von einer «einzigartigen Anlage».

Der Countdown läuft: Noch 100 Tage bis zur Grand-Prix-Premiere in Dschidda (Saudi-Arabien) vom 5. Dezember 2021. Seit dreissig Jahren kümmert sich die Tilke GmbH von Firmengründer Hermann Tilke um den Bau von Rennstrecke, sein Sohn Carsten spricht als Geschäftsleiter der Firma über die Fortschritte an der neuen Rennstrecke.

In nur zwölf Monaten wird hier ein 6,17 Kilometer langer Kurs mit 27 Kurven aus dem Boden gestampft, es wird sich um die zweitlängste GP-Strecke des WM-Programms handeln nach dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien. Das Layout soll es erlauben, den «Jeddah Corniche Circuit» zum schnellsten Stadtkurs der Welt zu machen, anvisiert ist ein Rundenschnitt von mehr als 250 km/h!

Carsten Tilke sagt: «Es wird sich um eine einzigartige Anlage handeln. Das wird ein Strassenkurs mit einem ganz eigenen Flair. Was wir in Saudi-Arabien bauen, ist unfassbar – etwas, das die Welt so noch nie gesehen hat.»

«Noch nie hatten wir ein so aufwändiges Projekt in einem so engen Zeitrahmen. Obschon es sich um einen Strassenkurs handelt, haben wir bei null angefangen und mussten alles neu machen – den grössten Teil der Strecke, Boxengebäude, einen neuen Turm, Tribünen. Der Kurs liegt sehr schön an der Corniche, nördlich vom Stadtzentrum. Die Kulisse ist atemberaubend mit dem Roten Meer auf der einen Seite und der Lagune auf der anderen. Obschon unsere Aufgabe sehr umfangreich ist, sind wir auf Kurs.»

«Wir glauben: Das Layout der Strecke begünstigt Überholmanöver und ist gleichzeitig für die Fahrer eine echte Herausforderung und für die Fans ein echtes Spektakel. Die schnellen Passagen werden die Piloten begeistern, wir haben auch eine um zwölf Grad überhöhte Kurve und einen Stadionteil. Das alles unter Flutlicht. Ich bin überzeugt – das wird Hammer aussehen!»



«Wir wollten aus dem Zentrum der Stadt heraus, um dem Korsett von faden 90-Grad-Kurven zu entfliehen und bei der Strecke mehr Freiheiten zu haben. Das Gebiet der Corniche ist dazu ideal, weil es derzeit entwickelt wird und wir uns fast frei einbringen konnten. Wir haben gewissermassen jeden Vorteil – wir sind nahe an der Stadt, werden also viele Zuschauer haben, gleichzeitig haben wir den Raum, um einen interessanten und sicheren Kurs zu bauen.»



«Unseren Berechnungen zufolge wird der Durchschnitts-Speed bei 252 km/h liegen. Ich selber habe unzählige Runden in der Simulation zurückgelegt. Obschon der Kurs sehr schnell ist, stehen die Mauern teilweise nahe, du darfst dir keinen Fehler erlauben.»



«Die Rennstrecke sieht heute noch wie eine riesige Baustelle aus, und Rückschläge können wir uns nicht leisten. Derzeit ist das Fundament für das Boxengebäude fertig. Es ist eine logistische Herkules-Aufgabe, aber bislang läuft alles nach Plan.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa-Francorchamps, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Istanbul, Türkei

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi