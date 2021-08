Fernando Alonso: «Das war immer der Plan» 26.08.2021 - 14:22 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Fernando Alonso

Fernando Alonso hat am heutigen Donnerstag seine einjährige Vertragsverlängerung mit dem Alpine-Team bestätigt. Der zweifache Weltmeister sprach in Belgien über seine Ziele in diesem und im nächsten Jahr.