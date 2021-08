Ungarn-GP im Fernsehen: Was macht das Wetter?

Der Qualifying-Samstag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hat gezeigt: Das unbeständige Wetter macht das Geschehen auf der Piste unberechenbar. Die grosse Frage lautet: Bleibt es im Rennen trocken?

Selbst das Weltmeister-Team von Mercedes hatte Mühe, die Wetterverhältnisse während des Qualifyings zum zwölften WM-Lauf in Belgien richtig einzuschätzen: Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin übte sich nach dem Abschlusstraining auf dem Circuit de Spa-Francorchamps denn auch in Selbstkritik: «Wir haben die Bedingungen nicht immer richtig gelesen und im zweiten Abschnitt hätten wir das Risiko besser minimieren können.»

«Denn zu einem Zeitpunkt hätten eine doppelt geschwenkte gelbe Flagge oder eine rote Flagge dafür sorgen können, dass unsere beiden Fahrer draussen gewesen wären», erklärte der Engländer, der auch betonte: «Das war ein recht chaotisches Qualifying für unsere Verhältnisse.» Lewis Hamilton schaffte letztlich die drittschnellste Runde, sein Teamkollege Valtteri Bottas, der als Verursacher des Ungarn-Startcrashs in der Startaufstellung um fünf Positionen strafversetzt wird, drehte die achtschnellste Qualifying-Runde.

«Im letzten Abschnitt war noch alles drin, aber unsere Reifentemperatur fiel auf der langsamen Runde zwischen den Versuchen zu stark, wodurch wir etwas Grip verloren haben», seufzte Shovlin ausserdem, und ergänzte: «Offenbar baut eine Reihe von Fahrern mehr auf ein Regen-Setup als wir, besonders mit Blick auf den Abtrieb.»

«Davon abgesehen war unsere Performance im Mittelsektor gut und unser Topspeed auf den Geraden ist stark. So gesehen sind wir mit unseren Setup-Entscheidungen nicht unzufrieden, gerade angesichts der Wettervorhersage fürs Rennen. Wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir uns zumindest zeitweise eine trockene Strecke wünschen», offenbarte der 47-Jährige.

Die aktuelle Wetterprognose sagt für den GP allerdings mehr als 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und Temperaturen um die 13 Grad Celsius voraus. Wer nichts von der Action verpassen will, findet hier alle TV-Zeiten.

Belgien-GP im Fernsehen

