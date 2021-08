Ferrari bestätigt: Mick Schumacher 2022 bei Haas

Haas-Teamchef Günther Steiner und Mick Schumacher sprechen davon, dass Verhandlungen für 2022 auf gutem Weg seien, Ferrari-Teamchef Mattia Binotto beendet jede Spekulation: Mick bleibt bei Haas!

Mick Schumacher absolviert 2021 sein Formel-1-Lehrjahr beim US-amerikanischen Haas-Rennstall. Teamchef Günther Steiner hat immer gesagt, wie der Fahrplan für seine jungen Piloten Schumacher und Nikita Mazepin aussieht: «Sie sollen sich 2021 in Ruhe das Formel-1-Handwerk zulegen, damit sie gut vorbereitet in die Saison 2022 gehen, wenn wir mit neuen Rennwagen fahren.»

Seltsamerweise bestätigten bislang weder Steiner noch Schumacher, dass die Zusammenarbeit bei Haas weitergeht. Das erledigt nun Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bei unseren Kollegen von RTL. Der Italiener sagt über den Ferrari-Nachwuchsfahrer Schumacher: «Das Fernziel für Mick ist klar, er wird ausgebildet, um eines Tages für Ferrari zu fahren. Aber vorher soll er in Ruhe lernen. Es wäre falsch, ihn unter Druck zu setzen. Auch wenn wir viel von ihm erwarten.»

«In seiner Saison bei Haas 2022 sehe ich für Mick eine schöne Gelegenheit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Wir wissen, welches Talent in ihm schlummert, und wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden.»

In den vergangenen Wochen war immer wieder davon die Rede, dass Ferrari mit dem Gedanken spiele, Schumacher 2022 in einen Alfa Romeo zu setzen. Aber für Micks Onkel Ralf Schumacher wäre ein solcher Schachzug unlogisch gewesen. Der sechsfache GP-Sieger und Formel-1-Experte der deutschen Sky: «Wäre ein solcher Wechsel sinnvoll? Wenn er die Chance hätte, für ein absolutes Top-Team zu fahren, wäre das sicher eine tolle Chance für Mick. Auf der anderen Seite kann er bei Haas noch sehr viel lernen. Was er auch tut und auch schon getan hat.»

«Wenn sich Haas weiterentwickelt und das neue Auto 2022 ein Schritt nach vorne ist, wäre es durchaus sinnvoll für Mick, nochmal ein Jahr dranzuhängen. Man darf auch nicht unterschätzen, dass ein junger Fahrer locker ein halbes Jahr braucht, um sich im Team zu etablieren und das Maximum rauszuholen. Ich bin mir vor diesem Hintergrund nicht sicher, ob Alfa Romeo wirklich die bessere Option ist. Wichtig ist vielmehr die Zusammenarbeit mit Ferrari. Die scheint gut zu funktionieren – auch mit dem jetzigen Team.»





3. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:56,924 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:57,871

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:57,996

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:58,509

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:58,913

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:59,205

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:59,324

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:59,436

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:59,492

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:59,613

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:59,808

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:59,981

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 2:00,456

14. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 2:00,749

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 2:01,269

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 2:01,370

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 2:01,510

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:01,512

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:01,792

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:04,382





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059