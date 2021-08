Qualifying Belgien: Harter Crash von Lando Norris! 28.08.2021 - 16:11 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lando Norris crashte im Qualifying

McLaren-Pilot Lando Norris produzierte zum Q3-Start in Belgien viel Schrott. Der Brite flog in der Eau Rouge ab und gab hinterher gleich Entwarnung: «Ja, entschuldigt», funkte er auf die Frage, ob er okay sei.