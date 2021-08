Max Verstappen (1.): «Das war wahnsinnig schwierig»

Erste Stimmen nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps auf gefährlich rutschiger Bahn – von Max Verstappen, George Russell und Lewis Hamilton.

Nach dem spektakulären Abschlusstraining auf der nassen Rennstrecke von Spa-Francorchamps traten die ersten Drei des Qualifyings für kurze Stellungnahmen vors Mikro.

Max Verstappen (1.)

«Ganz schwierige Verhältnisse heute, es war wirklich knifflig, den Wagen auf der Bahn und die Reifen auf Temperatur zu halten. Es war auch nicht leicht, einen Rhythmus zu wahren wegen der Unterbrechungen von Quali 2 und Quali 3. Du musstest dich ständig den Bedingungen anpassen. Aber wir sind vorne, das ist gut. Es war auch schwierig, die Verhältnisse richtig einzuschätzen. Der Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse ist an sich der schnellere Reifen, aber bei zu viel Regen langsamer, weil der das Wasser nicht verdrängen kann. Ich bin superhappy für die Fans, dass ich ihnen hier die Pole bieten konnte.»

George Russell (2.)

«Ich weiss überhaupt nicht, was ich sagen soll, ausser – wow! Das war einfach der Hammer heute. Wir waren immer zur richtigen Zeit mit dem richtigen Reifen auf der Bahn. Ich konnte mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen fahren, der Wagen lag traumhaft. Schon als ich es in Quali 2 in die Top-Ten schaffte, sagte ich mir, ich habe nichts zu verlieren, jetzt haue ich voll rein. Ich vibriere noch immer.»

Lewis Hamilton (3.)

«Das Auto war nicht leicht zu fahren an einem schwierigen Tag für alle. Wir versuchten, konzentriert und ruhig zu bleiben. Meine erste Runde war gut, meine zweite nicht. Hut ab vor den Leistungen von Max und George, das haben sie toll gemacht. Wenn die Verhältnisse morgen so sein werden, dann wird das ein hartes Stück Arbeit.»





Abschlusstraining Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:59,765

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 2:00,086

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 2:00,099

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 2:00,864

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:00,935

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 2:01,164

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 2:02,112

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 2:02,502

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 2:03,513

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:57,721

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:58,056

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:58,137

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:58,205

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:58,231

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:02,306

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 2:02,413

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 2:03,973

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:04,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:04,939