Mick Schumacher: «Habe jede Sekunde genossen»

Mick Schumacher kam mit den schwierigen Bedingungen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gut zurecht und beendete das Qualifying auf dem 18. Platz. Mit seiner Leistung war der Rookie zufrieden.

Für Mick Schumacher dauerte auch das zwölfte Formel-1-Qualifying erwartungsgemäss nicht lange: Bereits nach dem Q1 durfte der Rookie unter die Dusche. Immerhin konnte er in seinem unterlegenen Haas-Renner gleich zwei Piloten hinter sich lassen: Neben seinem Teamkollegen Nikita Mazepin reihte sich auch Altmeister Kimi Räikkönen hinter dem Deutschen ein, wobei der Weltmeister von 2007 mit Bremsproblemen zu kämpfen hatte.

Schumacher fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Das waren schwierige Bedingungen, andererseits hatten wir aber auch viel Spass – ich habe jede Sekunde genossen!» Und er erklärte: «Ich denke, die Kommunikation mit dem Team hat heute bestens geklappt. Wir haben es geschafft, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen, und ich denke, das hat uns geholfen.»

«Wir können mit den Ergebnissen, die wir heute erzielt haben, zufrieden sein, vielleicht nicht in Bezug auf die Platzierung, aber auf jeden Fall in Bezug auf die Abläufe und alles, was die Kommunikation betrifft. Das war sehr gut», stellte der 22-Jährige sich und seiner Mannschaft daraufhin ein gutes Zeugnis aus.

Und Schumacher betonte auch: «Ich freue mich sehr aufs Rennen. Ich habe einen speziellen Helm auf, der mich schützt, aber auch ein Glücksbringer ist. Ich werde ihn auf jeden Fall behalten!» In der Startaufstellung darf Schumacher eine Position nach vorne Rücken, da Lance Stroll wegen des Ungarn-Crash auf den 20. Platz strafversetzt wird.

Qualifying Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:59,765 min

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 2:00,086

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 2:00,099

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 2:00,864

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:00,935

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 2:01,164

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 2:02,112

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 2:02,502

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 2:03,513

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:57,721

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:58,056

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:58,137

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:58,205

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:58,231

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:02,306

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 2:02,413

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 2:03,973

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:04,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:04,939