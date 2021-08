Christian Horner: «Sergio Pérez wird sich verbessern»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass Sergio Pérez im Qualifying noch zulegen kann. Der Brite erklärt, warum es wichtig war, die Weiterverpflichtung des Mexikaners früh abzuwickeln.

Am gestrigen Freitag bestätigte Red Bull Racing, dass Sergio Pérez auch im nächsten Jahr an der Seite von Max Verstappen für den Rennstall aus Milton Keynes auf Punktejagd gehen wird. Das war zu erwarten, nachdem der Mexikaner nicht nur acht der elf bisherigen Saisonläufe in den Punkten beendet, sondern in Baku einen Sieg und in Frankreich als Dritter einen zweiten Podestplatz eingefahren hatte.

«Es ist gut für alle, diese Angelegenheit relativ früh geregelt zu haben, nicht nur mit Blick auf den zweiten Teil der Saison, sondern auch angesichts der neuen Regeln, die 2022 kommen», erklärte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Belgien denn auch. Und der Brite verriet auch, in welchem Bereich er Fortschritte vom 31-Jährigen erwartet.

«Offensichtlich ist das Qualifying speziell auf einigen Strecken, die noch auf dem Programm stehen, ein wichtiger Faktor. Und ich denke, er wird sich in diesem Bereich verbessern, je besser er sich ans Auto gewöhnt. Offensichtlich hatte er bisher an den Rennsonntagen auch etwas Pech, und natürlich brauchen wir auch saubere Rennen von ihm», forderte der Teamchef.

Für Alex Albon sei die gleiche Rolle wie in diesem Jahr vorgesehen, erklärte Horner. «Alex bleibt ein wichtiger Teil des Teams, er besetzt eine Schlüsselrolle, die er auch im nächsten Jahr für uns einnehmen wird, sollte sich kein Stammcockpit finden. Wir schauen uns noch seine Formel-1-Optionen für das nächste Jahr an.»

3. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:56,924 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:57,871

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:57,996

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:58,509

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:58,913

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:59,205

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:59,324

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:59,436

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:59,492

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:59,613

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:59,808

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:59,981

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 2:00,456

14. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 2:00,749

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 2:01,269

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 2:01,370

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 2:01,510

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:01,512

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:01,792

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:04,382