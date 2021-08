Provisorischer Kalender 2021: Der neue Ablauf

Vor dem dritten Training zum Belgien-GP wurden die Teamchefs von Formel-1-CEO Stefano Domenicali darüber informiert, wie die zweite Saisonhälfte aussehen soll. Mit weiteren Änderungen ist zu rechnen!

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali und seine Mitarbeiter versuchen fieberhaft, ein volles GP-Programm aufrecht zu erhalten. Am Freitagmorgen in Spa-Francorchamps sind die zehn Teamchefs darüber informiert worden, wie das weitere Programm aussehen wird:

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

29. August: Spa-Francorchamps, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

10. Oktober: Istanbul, Türkei

24. Oktober: Austin, USA

07. November: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Offen

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi



Die Termine für Belgien, die Niederlande, für Italien und Russland stehen so wie bisher. Dann folgen Änderungen. Die Türkei rutscht um eine Woche nach hinten, von 3. Oktober auf 10. Oktober. Hintergrund: Bis dann soll die Türkei nicht mehr auf der roten Corona-Liste von Grossbritannien stehen.



Es wird nun doch keine zwei Rennen in Austin gehen, weil die Amerikaner nicht die doppelte Zeche bezahlen können. Mexiko und Brasilien rücken um je eine Woche nach hinten und werden mit einem dritten Rennen verbunden. Verhandlungen mit Doha laufen.



Die Termine von Dschidda und Abu Dhabi als Abschluss der WM sind unverändert.



Domenicali hat davor gewarnt, dass möglicherweise auch dieses Programm nicht machbar ist. Als eine Alternative ist Mugello ins Auge gefasst (für die Türkei). Auch ein zweites Rennen in Bahrain, als Dreierpaket mit Saudi-Arabien und Abu Dhabi, ist noch nicht vom Tisch.





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059