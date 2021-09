Sergio Pérez: Neuer Motor nach Quali-Pleite

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez verpasste im Q1 in Zandvoort seinen letzten Versuch und blieb auf Platz 16 hängen. Deshalb nutzt er die Chance, die unvermeidliche Strafe für den Einsatz eines neuen Motors abzusitzen.

Weil sich der Verkehr in der Boxengasse staute, als die GP-Piloten in Zandvoort zu letzten Q1-Versuch ausrückten, verpasste Sergio Pérez seine letzte Chance, seine Zeit zu verbessern. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team musste sich am Ende mit dem 16. Platz abfinden. Das fiel ihm offensichtlich schwer, denn letztlich waren es nur 41 Tausendstel, die ihn vom letzten Q2-Platz trennten.

«Es gibt einige Dinge, die wir nun diskutieren müssen. Wirr haben das nicht erwartet. Es ist eine Schande, denn wir hatten ein fantastisches Auto. Ich weiss gar nicht, was ich jetzt sagen soll», seufzte Pérez nach seinem bitteren Aus, und fügte an: «Wir hatten das Tempo für die erste Startreihe, deshalb tut es auch so weh.»

Auf die Frage, ob er nun die Gelegenheit ergreifen und einen unvermeidlichen Motor-Wechsel hinnehmen würde, womit er ans Ende der Startaufstellung rücken würde, antwortete der 31-Jährige aus Guadalajara: «Wir denken sicherlich darüber nach.» Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko war bei den Kollegen von «ServusTV» deutlicher.

Der Grazer räumte – wie auch Teamchef Christian Horner bei «Sky Sports F1» – ein, dass man Pérez etwas früher zur letzten Zeitenjagd hätte losschicken können. Und er bestätigte, dass man möglichst viele Teile am Renner des aktuellen WM-Fünften austauschen wolle. «Damit können wir den Schaden begrenzen und künftige Strafversetzungen vermeiden», erklärte er.

Pérez’ Teamkollege Max Verstappen bestätigte das gute Tempo des RB16B in Zandvoort mit der Pole-Runde. Der Niederländer wird sich bei seinem Heimrennen die erste Startreihe mit seinem Titelrivalen Lewis Hamilton teilen müssen. Der Startschuss für das 13. Kräftemessen der Saison fällt um 15 Uhr (MESZ).

Qualifying Niederlande-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,885 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:08,923

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:09,222

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,478

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:09,527

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:09,537

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,590

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,933

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,956

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,166

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:10,332

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,367

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,406

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,161

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,314

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,530

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,731

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,301

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,387

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,875