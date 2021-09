Sprint Monza: Bottas siegt, Max Verstappen erbt Pole!

Valtteri Bottas kreuzte die Ziellinie nach den 18 Sprint-Runden in Monza als Erster. Der Mercedes-Star wird wegen seiner Motor-Strafe dennoch nicht von der Pole in den Italien-GP starten.

Valtteri Bottas durfte den zweiten Sprint in der Geschichte der Formel 1 von der Pole in Angriff nehmen, nachdem er Tags zuvor eine starke Runde in den Asphalt der Highspeed-Piste von Monza gebrannt hatte. Neben dem Mercedes-Piloten, der das Weltmeister-Team nach der laufenden Saison verlassen wird, reihte sich sein Teamkollege Lewis Hamilton ein.

Dahinter belegten Max Verstappen, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Pérez und Antonio Giovinazzi die weiteren Positionen. Der Asphalt des 5,793 km langen Rundkurses im Königlichen Park hatte sich auf 43,2 Grad Celsius aufgeheizt, die Aussentemperatur betrug 28,2 Grad, als das Feld zur Aufwärmrunde ausrückte.

Auch Carlos Sainz, der im zweiten Training zuvor noch einen Crash in der achten Kurve produziert hatte, war mit von der Partie, genauso wie sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der sich gegen Ende des Trainings nicht wohl gefühlt hatte. Die Scuderia gab kurz vor dem Start des Rennens Entwarnung, sodass alle 20 Fahrer loslegten, sobald die Startampel ausging.

Lange durften sie nicht Gas geben, denn Gasly beschädigte sich im Startgetümmel den Frontflügel und rutschte in der Curva Grande durchs Kiesbett in die Streckenbegrenzung. Für ihn war das Rennen damit schon in der ersten von 18 Runden gelaufen. Auch sein AlphaTauri-Teamkollege Yuki Tsunoda hatte kein Glück, er geriet mit Robert Kubica zusammen. Der Pole drehte sich und der Japaner musste an die Box, um sich einen neuen Frontflügel zu holen.

Der Rookie musste sich 12,8 Sekunden gedulden, bis er wieder weiterfahren durfte, womit er ans Ende des vom Safety-Car eingebremsten Feldes zurückfiel. In der vierten Runde wurde das Rennen wieder freigegeben und Tsunoda kam schnell an Kubica und Schumacher vorbei und schnappte sich kurz darauf auch Mazepin. Die Rennleitung verzichtet darauf, irgendeine der Crash-Szenen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Sergio Pérez kürzt ab

An der Spitze hatte Polesetter Bottas seine Position verteidigt, Hamilton war hingegen beim ersten Start bereits au den fünften Platz hinter Verstappen, Ricciardo und Norris zurückgefallen. Hinter dem Titelverteidiger folgten zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Pérez, Stroll, Alonso, Vettel, Ocon, Latifi, Russell, Tsunoda, Mazepin, Schumacher und Kubica.

Pérez musste im Zweikampf mit Stroll den Notausgang in der ersten Kurve nehmen, dadurch kam er vor den Aston Martin des Kanadiers, dem er die Position kurz darauf zurückgab. Dennoch kündigten die Regelhüter eine Untersuchung der Szene an, verzichteten aber darauf, eine Strafe zu verhängen.

Fünf Runden vor dem Ende des Mini-Rennens war Bottas mit zwei Sekunden Vorsprung auf Verstappen unterwegs. Da der Leader in der Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag ohnehin eine Strafversetzung hinnehmen muss, konnte es der Niederländer ruhig angehen – auch weil Ricciardo hinter ihm keinen Druck ausübte, er lag bereits mehr als 10 Sekunden hinter dem WM-Leader.

Nach den 18 Sprint-Runden war Bottas der Erste, der die Zielflagge sah, dahinter holte sich Max Verstappen den zweiten Platz vor Ricciardo, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Pérez und Stroll,. Vettel kam auf Position 12 ins Ziel, Mick Schumacher war als Neunzehnter das Schlusslicht.

Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall

WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0