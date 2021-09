FP2 Monza: Lewis Hamilton vorn, Crash von Sainz

Das zweite freie Training in Monza musste unterbrochen werden, weil Ferrari-Star Carlos Sainz einen Unfall baute. Am Ende behielt Lewis Hamilton die Nase vorn, auch Valtteri Bottas war schneller als Max Verstappen.

Kurz vor dem Start des zweiten Training in Monza s teilte Ferrari mit, dass Charles Leclercs Motor gegen ein bereits eingesetztes Triebwerk ausgetauscht wurde, nachdem der Monegasse im Quali zum Sprint den achten Platz errungen hatte. Der 23-Jährige rückte auch gleich in den ersten Minuten aus, um seine erste Installationsrunde zu drehen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Haas-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin schon mehrere gezeitete Runden gedreht und sich jeweils an der Spitze der Zeitenliste abgewechselt. Ersterer musste dabei eine gestrichene Zeit hinnehmen, weil er die Strecke in der fünften Kurve verlassen hatte. Der Deutsche war nicht der Einzige, der sich bereits in den ersten Minuten ärgern durfte: Daniel Ricciardo vertat sich in der zweiten Kurve.

Nach den ersten 20 Minuten führte Max Verstappen die Zeitenliste mit 1:23,754 min vor seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez, AlphaTauri-Star Pierre Gasly, Titelverteidiger Lewis Hamilton und Rookie Yuki Tsunoda an. Nicholas Latifi, Valtteri Bottas, Mazepin, Ricciardo und Stroll komplettierten die Top-10. Mick Schumacher und Sebastian Vettel lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Plätzen 12 und 13 hinter Lando Norris.

Kurz vor Halbzeit wurde die Session unterbrochen, weil Carlos Sainz in der achten Kurve abflog. Der Spanier krachte frontal in die Streckenbegrenzung und erklärte kleinlaut über Funk: «Ich hatte einen Riesencrash.» Auf die Frage, ob er selbst okay sei, erklärte er: «Das hat etwas weh getan, aber ich bin in Ordnung.»

Zu diesem Zeitpunkt belegte der Ferrari-Pilot den 17. Platz, die Messlatte von Verstappen hatte noch bestand und auch Pérez und Gasly hatten ihre Positionen gehalten. Dahinter lagen Latifi, Hamilton, Tsunoda, Russell, Bottas, Mazepin und Ricciardo auf den weiteren Top-10-Rängen. Vettel, Stroll, Norris, Schumacher, Leclerc, Alonso, Sainz, Giovinazzi, Kubica und Ocon komplettierten die Zeitenliste. Doch die Session war noch nicht vorbei.

Die Aufräumarbeiten dauerten 13 Minuten, dann durften Sainz’ Kollegen wieder auf die Strecke, während der 27-Jährige aus Madrid bereits wieder vom Medical Centre ins Fahrerlager zurückkehrte. Der Spanier wird jedoch in einer Stunde noch einen Check bestehen müssen, wie FIA-Rennleiter Michael Masi dem Team mitteilte.

Hamilton und Bottas gaben auf den weichen Reifen Gas und setzten sich an die Spitze, wobei der Titelverteidiger mit 1:23,246 min die Nase deutlich vorn hatte. Mehr Mühe bekundete Vettel, der sich am Funk über seinen Renner beschwerte. Auch Leclerc fühlte sich so unwohl, dass er die Box ansteuern musste. Den Grund wollte er nicht am Funk nennen.

2. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,246 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,468

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,662

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,917

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,263

06. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,280

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,502

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,539

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,654

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,665

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,770

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,774

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,805

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,038

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,422

16. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,729

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,763

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,935

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,012

20. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:26,124