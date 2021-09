Christian Horner: «Sergio Pérez hat sich geopfert»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobt das mannschaftsdienliche Verhalten von Sergio Pérez: «Checo hat heute eine ganz wichtige Rolle gespielt, um Max auf Rang 3 zu bringen.»

Auf den ersten Blick sieht das für Red Bull Racing mässig vielversprechend aus: Max Verstappen hinter den beiden Mercedes vom Valtteri Bottas und Lewis Hamilton Dritter, aber Sergio Pérez für den Sprint nur auf Rang 9. Doch wie meist in der Formel 1 ist der erste Blick trügerisch.

Denn Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss: «Checo hat am Freitag eine ganz wichtige Rolle gespielt, um Max auf Rang 3 zu bringen. Im Grunde hat er sich für das Team geopfert, als er Max einen Windschatten spendiert hat. Er hätte gewiss eine halbe Sekunde schneller fahren können, das hätte ihn in den Bereich der Startplätze 4 oder 5 gebracht. Die McLaren sind hier sehr stark, und es ist Pérez zu danken, dass Verstappen nun vor Norris und Ricciardo losfahren kann.»

In den vergangenen Jahren hat sich Red Bull Racing in Monza schwergetan, in der Regel deshalb, weil der Mercedes-Motor einfach kraftvoller war. Aber der Abstand in diesem Jahr ist nicht mehr so gross. Horner weiter: «In Sachen Motorleistung haben wir den Abstand halbiert.»

Was den Sprint vom Samstag angeht, so meint der RBR-Teamchef: «Das wird ein heisser Tanz zur ersten Kurve hin, und mit Startplatz 3 steht Max auf der günstigeren Seite. Wir hoffen natürlich, dass er nach dem Start von einem Windschatten profitieren kann. Ich glaube, das wird sehr aufregend.»





Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716