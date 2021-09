Sebastian Vettel, Fernando Alonso: Strafen für Teams

Nicht nur auf der Strecke herrschte in der Quali Gedrängel, das Positionieren ging schon in der Boxengasse los. Das missfällt den Rennkommissaren – Strafen für die Teams von Sebastian Vettel und Fernando Alonso.

10.000 Euro Strafe für die beiden Formel-1-Teams Aston Martin und Alpine nach der Qualifikation von Freitagabend für den Sprint vom Samstag. Schon in der Boxengasse versuchten die Rennställe, ihre Fahrer so günstig als möglich zu platzieren, das führte zum vorhersehbaren Chaos.

Bei Aston Martin wurden die Autos von Sebastian Vettel und Lance Stroll gleichzeitig rausgeschickt, worauf der Deutsche in die schnelle Spur wechseln musste, so Lewis Hamilton herangefahren kam. Beim Alpine-Team von Fernando Alonso wurde festgestellt, dass ein Mechaniker viel zu weit draussen in der Boxengasse stand, was potenziell gefährlich war. Das setzte für die zwei Rennställe eine Busse von je 5000 Euro.

Im Grunde handelte es sich um ein Gedrängel wie in einer Einkaufsstrasse am 24. Dezember. Alle beklagen sich danach, wie voll und mühselig das war, aber alle hatten sich bis zum letzten Moment Zeit gelassen.

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer weiss: «Wir müssen uns das nochmals in Ruhe ansehen und dann Mittel und Wege finden, etwas zu unternehmen. Sonst wird noch jemand verletzt. An dieser Szene waren viele Leute beteiligt. Wenn der Windschatten so viel Wert ist wie in Monza, dann versuchen die Leute eben solche Dinge.»



Wie viel ist der Windschatten wirklich wert? Szafnauer: «Im ersten Sektor hatte Seb keinen Windschatten und war fast Letzter, im zweiten Pistenteil hatte er einen Windschatten und war Drittschnellster. Das sagt alles.»



Es gibt allerdings auch Windschatten und Windschatten, wie Vettel erzählt: «Im ersten Streckenabschnitt lag ich zu nahe am Vordermann, daher habe ich in den Lesmos Zeit verloren. Der Verkehr hier ist für alle Fahrer ein Problem, und es ist wirklich knifflich, einen guten Windschatten zu finden.»



Sebastian Vettel geht am Samstag um 16.30 Uhr als Elfter ins Sprint-Qualifying über 18 Runden, welches die Startaufstellung für den Grand Prix vom Sonntag definiert.





Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716