Fernando Alonso: «Dürfen nichts Verrücktes wagen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso konnte im Qualifying zum Monza-Sprint keine starke Runde drehen. Hinterher erklärte der Alpine-Pilot gewohnt offen: «Der Q3-Einzug wäre vielleicht möglich gewesen.»

Fernando Alonso kam im Qualifying zum Monza-Sprint nicht über den 13. Platz hinaus, sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon reihte sich gleich hinter dem Asturier ein. Obwohl Alonso die Nase im teaminternen Duell vorne behielt, ist er sich sicher, dass noch mehr möglich gewesen wäre, wie er nach dem Q2-Aus vor laufender Kamera berichtete.

«Es ist etwas schade, dass ich nicht viele Runden drehen konnte. Beim ersten Q2-Versuch blockierte ich eingangs der ersten Kurve die Räder, das war schade, denn damit hatte ich diese Chance vertan. Ich habe dann versucht, eine gute Runde hinzubekommen, aber sie war nicht perfekt. Du kannst immer da und dort noch etwas Zeit finden und es fehlten nur etwa zwei Zehntel zum Q3-Einzug, der somit vielleicht möglich gewesen wäre», erklärte der 32-fache GP-Sieger.

Dass er beim ersten Wochenende im Sprint-Format im Mini-Rennen viele Gegner überholen konnte, wollte Alonso nicht überbewerten: «Ich denke, es wird schwieriger, nach der ersten Rennrunde wird es wohl knifflig, einen Gegner zu überholen. Auch sin die ersten paar Kurven hier enger als in Silverstone, ich weiss deshalb nicht, wie viele Überholmanöver möglich sein werden.»

«Wir werden es sicher versuchen», versprach der 40-jährige Spanier, der aber auch gleich warnte: «Wir müssen natürlich auch aufpassen, denn die Punkte werden erst am Sonntag vergeben. Wir dürfen nichts Verrücktes und einen Ausfall am Samstag riskieren, weil das sehr schlecht für den GP am Sonntag wäre. Mal schauen, wie wir das Ganze meistern werden.»

2. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,246 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,468

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,662

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,917

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,263

06. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,280

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,502

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,539

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,654

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,665

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,770

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,774

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,805

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,038

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,422

16. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,729

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,763

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,935

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,012

20. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:26,124

Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716