Daniel Ricciardo (McLaren/3.): «Ich bin baff»

Der dritte Platz beim Sprint-Qualifying von Monza bringt Daniel Ricciardo einen WM-Punkt und einen Platz in der ersten Startreihe. Der Australier: «Darf ich mich für so etwas bei Bottas bedanken?»

Wann haben wir Daniel Ricciardo letztmals bei einer Formel-1-Pressekonferenz der ersten Drei erlebt? Moment mal – genau, es war nach dem Emilia Romagna-GP in Imola am 1. November 2020, da war der Australier im Renault hinter Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ins Ziel gekommen.

Nun als Rang 3 im Sprint von Monza, seine beste Platzierung mit McLaren in dieser Saison, im Nicht-GP von Belgien war er Vierter geworden. Daniel selber kommt ins Grübeln: «Die Strafe für Valtteri bedeutet ja, dass ich hinter Max in die erste Startreihe rücke. Wann war ich dort das letzte Mal?» Wir dürfen aushelfen – es war in Mexiko 2018, damals stand Ricciardo mit Red Bull Racing sogar auf der Pole-Position!

Daniel nach dem Monza-Sprint: «Es fühlt sich alles ein wenig merkwürdig an. Ich fühle mich so, also ob ich mich bei Valtteri bedanken müsste. (Beugt sich zu Bottas hinüber.) Darf ich das überhaupt, wenn du eine Strafe bekommst? Ich weiss doch, wie du leidest. (Valtteri verzieht das Gesicht.) Okay, dennoch Dankeschön.»

Der siebenfache GP-Sieger Ricciardo weiter: «Wir haben heute unseren Job gemacht und haben durch den Sprint Plätze gewonnen, über den einen WM-Punkt werde ich mich auch nicht beklagen. Aber der richtige Job kommt Sonntag.»



«Ich bin baff, wie locker ich meinen dritten Rang verteidigen konnte, die McLaren hatten heute wirklich guten Speed. Klar werde ich heute Nacht davon träumen, am Sonntag auf dem Siegerpodest zu stehen. Und wenn ich an den zweiten Rang von Carlos Sainz 2020 in Monza denke, dann ist das nicht utopisch. Auch wenn ich weiss, dass wir hier im vergangenen Jahr einen verrückten Grand Prix hatten.»



«In der ersten Kurve wurde es ziemlich eng, aber mir wurde erst später erzählt, dass mich Pierre Gasly angeschubst hat. Im Auto war davon nichts zu spüren. Zum Glück blieb mein Auto unversehrt.»



«Wir haben mit den weichen Reifen etwas risikiert, diese Rechnung ist voll aufgegangen. Wobei uns zu Gute kam, dass es zu Beginn eine Safety-Car-Phase gab, die weichen Pirelli mussten also nicht über 18 Runden voll belastet werden. Gegen vorne war nichts zu machen – Valtteri und Max waren zu schnell. Ich war am Start ein wenig erstaunt, dass nicht mehr Fahrer auf die weichen Walzen gesetzt haben. Aber ich glaube, viele Teams und Fahrer sind noch am Experimentieren. Beim nächsten Mal nehme ich den superweichen Reifen!»



Daniel fängt scheppernd an zu lachen, natürlich weiss er, dass es 2021 keinen superweichen Pirelli mehr gibt.





Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0