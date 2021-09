Valtteri Bottas enttäuscht: Sprint-Sieg ist umsonst

Valtteri Bottas hat die Sprint-Qualifikation von Monza gewonnen, muss aber wegen Motorwechsels die Pole-Position preisgeben an Max Verstappen. Bottas sagt: «Klar bin ich enttäuscht, dass dieser Sieg umsonst ist.»

Die zweite Sprint-Qualifikation der Formel 1 nach Silverstone endet in Monza mit dem ersten Platz von Valtteri, doch der Mercedes-Fahrer wird am Sonntag nicht von der Pole-Position in den Italien-GP gehen dürfen – er muss in der Startaufstellung wegen Motorwechsels ans Ende des Feldes. Immerhin sichert er sich drei WM-Punkte. Den besten Startplatz für Sonntag sichert sich der Sprint-Zweitplatzierte Max Verstappen, der vor Daniel Ricciardo ins Ziel kam. Hier die ersten Stimmen nach dem 18-Runden-Sprint im Parco di Monza.

Valtteri Bottas (1.)

«Ich fühle mich hervorragend, verdammt lang her, dass ich bei einem Rennen als Erster ins Ziel gekommen war! (Wir dürfen hier rasch nachhelfen, es war September 2020 in Sotschi. M.B.) Leider muss ich nun wegen des Motorwechsels am Sonntag ganz hinten losfahren, das Ziel wird darin bestehen, so weit als möglich vorzurücken – ich hau voll rein! Wir hatten heute einen guten Speed, aber mir ist klar, dass Sonntag kein Spaziergang wird. Vor mir wird gewissermassen ein Zug aus Autos sein mit Fahrern, die alle den Heckflügel flachstellen können. Immerhin habe ich freie Reifenwahl, und vielleicht lassen wir uns ja auch in Sachen Strategie etwas Besonderes einfallen.»

In den Statistikbüchern wird Valtteri Bottas mit einer Pole-Position für Monza geführt werden, es ist seine 18. in der Formel 1 und seine zweite 2021 nach Portugal, dazu seine erste in Monza. Ist der Finne frustriert, dass er davon nichts profitieren kann? Valtteri: «Was soll ich sagen? Ich zeige hier das perfekte Wochenende und fahre von hinten los. Aber so geht das nun mal in diesem Sport. Ich kann es nicht ändern, also ärgere ich mich auch nicht darüber. Ich habe ein gutes Auto, und ich habe die Hoffnung auf einen Podestplatz nicht abgehakt – Monza 2020 hat gezeigt, welch verrückte Rennen es hier geben kann!»

Max Verstappen (2.)

«Ich hatte bis heute in meinem ganzen Leben noch nie eine Medaille erhalten – hübsch! Es ist besser gelaufen als erwartet. Ich hatte einen guten Start, dann habe ich versucht, den Druck auf Valtteri aufrecht zu erhalten und in seiner Nähe zu bleiben. Wir haben einige Punkte gesammelt, das kann nie schaden. Und wir haben den ersten Startplatz am Sonntag, weil Valtteri zurückrücken muss. Wir haben den Wagen für höhere Top-Speed getrimmt, wie viel das Wert sein wird, das zeigt sich dann morgen. Die Mercedes sind verflixt schnell – mal sehen!»

Daniel Ricciardo (3.)

«Wann war ich eigentlich das letzte Mal unter den ersten Drei? Ich weiss es gar nicht mehr. (Es war in Imola 2020. M.B.) Wir haben heute zwei Plätze gewinnen können, denn Hamilton hatte keinen guten Start, und Valtteri muss am Sonntag von hinten losfahren. Die Grundlage für diesen dritten Platz war mein Start, der war wirklich klasse. Ich liebäugelte sogar kurz damit, in der ersten Kurve Max anzugreifen, aber er hatte die bessere Innenbahn.»





Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0