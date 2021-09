Sebastian Vettel: «Nicht viel vom Rennen mitbekommen»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel musste sich im Sprint von Monza mit dem zwölften Platz begnügen, nachdem er sich bereits in der ersten Rennrunde zwei grosse Bremsplatten zugezogen hatte.

Für Sebastian Vettel verlief der Sprint in Monza nicht nach Plan. Der Deutsche durfte von der elften Position ins Mini-Rennen starten und kreuzte die Ziellinie als Zwölfter. In der Startaufstellung für den Italien-GP darf der Aston Martin-Star dank der Rückversetzung von Valtteri Bottas noch eine Position nach vorne rücken, sodass die Punkteränge in greifbarer Nähe sind.

Entsprechend gross ist die Hoffnung des vierfachen Weltmeisters auf frische WM-Zähler. «Wir gewinnen ja einen Platz und danach werden wir versuchen, vielleicht ein paar Punkte mitzunehmen», erklärte der Heppenheimer vor laufender Kamera. Und er gab zu: «Der Speed war heute gar nicht so schlecht, ich war überrascht, dass ich das Tempo von den zwei, drei Autos vor mir mitgehen konnte, obwohl ich mit zwei Bremsplatten unterwegs war.»

Diese zog er sich schon beim Anbremsen der ersten Kurve zu, wie er berichtete: «Ich habe vom Rennen nicht viel mitbekommen und war froh, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein, denn ich hatte nach der ersten Kehre bereits zwei schlimme Bremsplatten, die zu Vibrationen führten, deshalb konnte ich auch nicht viel erkennen.»

«Der Start auf den weichen Reifen war nicht schlecht, ich kam gut weg, doch dann konnte ich nirgends hin und Blockierte die Vorderräder, so dass ich vorne links und rechts einen Bremsplatten hatte», schilderte Vettel ausserdem. «Wir wussten, dass ich den GP morgen von hinten würde starten müssen, wenn ich an die Box gehe, um die Reifen zu wechseln, deshalb blieb ich draussen und versuchte einfach, ins Ziel zu kommen.»

Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall

WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0