Lewis Hamilton (Mercedes/5.): «Spaziergang für Max»

Weltmeister Lewis Hamilton fährt im Monza-Sprint als Zweiter los, wird aber nur Fünfter, das ergibt wegen Bottas’ Strafe Startplatz 4. Der Brite ernüchtert: «Das wird am Sonntag ein Spaziergang für Max.»

So hat sich das Mercedes-Star Lewis Hamilton sicher nicht vorgestellt: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister brauste beim Monza-Sprint als Zweiter hinter seinem Stallgefährten Valtteri Bottas los, hatte aber keinen guten Start und fiel in der ersten Runde auf Rang 5 zurück. Von dort gab es keinen Weg vorbei an den beiden McLaren von Lando Norris und Daniel Ricciardo, von Valtteri Bottas und Max Verstappen ganz zu schweigen, die in der Ferne verschwanden.

Hamilton ist nach dem 18-Runden-Rennen ernüchtert, auch wenn wegen der Strafversetzung von Bottas aus Rang 5 von Lewis der vierte Startplatz werden wird, hinter Verstappen, Ricciardo und Norris.

Der 99-fache GP-Sieger sagt: «Ihr habt heute gesehen, wie schnell die Autos von Red Bull Racing sind. Ich weiss nicht, ob Max sogar noch schneller hätte fahren können. Letztlich musste er das ja nicht, denn wegen der Strafe von Bottas ist ihm der erste Startplatz sicher. Das wird am Sonntag ein Spaziergang für Max.»

Pardon? Ein Spaziergang? Und dies auf jener Monza-Strecke, auf welcher Mercedes in der Turbohybrid-Ära meistens unantastbar war? Ob wirklich geknickt oder zweckpessimistisch, Lewis fährt fort: «Meine Aufgabe wird darin bestehen, irgendwie an den beiden McLaren vorbeizukommen und den Schaden in Grenzen zu halten.»



Wieder einmal verbreitet Hamilton: «Die haben mehr Speed als die meisten Leute denken. Die bringen ständig Verbesserungen ans Auto. Mir ist gesagt worden – es gab nur ein GP-Wochenende, an dem sie nichts Neues am Renner hatten. Und jedes Mal wird der Rennwagen noch besser.»



War gegen die McLaren wirklich nichts auszurichten? Lewis: «Wir haben vielleicht falsch eingeschätzt, wie gut die weichen Reifen halten würden, auf die Lando und Daniel gesetzt haben. Aus diesem Grund müssen wir uns jetzt für das Rennen etwas Besonderes einfallen lassen.»





Sprint, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 18 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +2,3 sec

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +14,5

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +18,8

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,0

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +23,4

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,9

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +31,0

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +31,6

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +38,6

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +39,7

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +41,1

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +43,3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +45,9

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,8

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +49,9

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +62,5

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +65,0

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +66,1

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Unfall





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 126

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 57

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull Racing 334,5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0