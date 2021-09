Offiziell: Sebastian Vettel auch 2022 im Aston Martin

Seit dem Ende der Sommerpause gab es vom vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel eher ausweichende Antworten, was seine Zukunft angeht. Nun steht fest: Er bleibt bei Aston Martin.

Am 3. Juli wurde verkündet: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes-Benz bleiben zusammen, der Engländer hat vor mehr als zwei Monaten einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnet und sitzt bis Ende 2023 im Werksrennwagen der Marke mit dem Stern.

Daraufhin geschah etwas Unerwartetes. Aston Martin twitterte eine Nachricht: «Zwei weitere Jahre Sewis.» Die Bemerkung samt Wortverschmelzung aus Seb und Lewis stand über einem Bild der beiden Mehrfach-Weltmeister.

Klar wurde das damals als Andeutung verstanden, dass auch Vettel mindestens bis Ende 2023 Formel 1 fahren werde. Das wäre das erste Mal gewesen, dass konkret über die Vertragsdauer des Heppenheimers mit Aston Martin gesprochen wird. Denn seit der 53-fache GP-Sieger im Spätsommer 2020 verpflichtet wurde, gab es in Sachen Abkommensdauer nur schwammige Aussagen. Wie lange der Vertrag des vierfachen Formel-1-Weltmeisters läuft, ist nie verkündet worden. In einer Pressemitteilung hiess es damals lediglich, Sebastian sei «für 2021 und darüber hinaus» verpflichtet worden.



Auf Nachfragen in Sachen Abkommen für 2022 und darüber hinaus wurden die Fans seit Ende der Sommerpause immer wieder vertröstet. Niemand ausserhalb Aston Martin weiss, woran es bei den beiderseitigen Optionen hakte.



Von Aston Martin kam ein starkes Bekenntnis zu Vettel. Teamchef Otmar Szafnauer in Monza: «Es gibt keine Reibungspunkte, es geht nur noch um Details. Wir haben auch keinen Plan B. Wenn es nur den geringsten Zweifel gäbe, dann hätten wir doch im Sommer Gespräche mit anderen Piloten aufgenommen. Haben wir aber nicht.»



Teambesitzer Lawrence Stroll beim Spatenstich für das neue Aston Martin-Rennwagenwerk in Silverstone: «Wir sind hocherfreut, dass Sebastian bei uns an Bord ist. Wir planen fest damit, 2022 und darüber hinaus mit ihm zu arbeiten.»

Nun hat Aston Martin bestätigt: Sebastian Vettel tritt auch 2022 für die Grünen an.



Vettel: «Ich freue mich sehr darauf, weiterhin für Aston Martin zu fahren, ich glaube an dieses Team. Ich bin auch sehr neugierig darauf, die neue Rennwagengeneration 2022 kennenzulernen. Wenn das Feld durch diese neuen Autos dichter zusammenrückt, ist das eine gute Nachricht für alle.»



Lawrence Stroll: «Ich freue mich sehr, dass wir mit unserer fabelhaften Mischung aus Erfahrung und Talent weitermachen können.»



Otmar Szafnauer: «Wir haben eine erstklassige Besetzung, um die Herausforderung der neuen Rennwagengeneration anzunehmen. Sebastian hat in den letzten Monaten bewiesen, wie wertvoll er ist. Wir unterschätzen unsere Gegner nicht, und wir wollen auch nicht zu viel versprechen, aber eines steht fest – Sebastian Vettel und Lance Stroll werden das Beste aus unserem Auto holen.»





