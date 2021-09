Formel-1-CEO Domenicali: GP-Plan 2022 im Oktober

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hat bestätigt: Das WM-Programm für die GP-Saison 2022 wird erst nach der Weltratsitzung des Autosport-Weltverbands FIA verkündet, also am 15. Oktober.

In Zeiten ohne Corona kursierte jeweils im Spätsommer ein erster Entwurf für den WM-Verlauf der folgenden Saison, meist änderte sich an diesem Gerüst nicht mehr viel, bis der Weltrat des Autosport-Weltverbands FIA das Programm im Dezember abnickte. Aber heute ist alles anders: Aufgrund der anhaltenden Pandemie herrscht Planungsunsicherheit.

Seit wenigen Tagen kursiert ein möglicher Ablauf – weder von Formel-1-CEO Stefano Domenicali noch vom FIA-Präsidenten Jean Todt kommentiert. Bis jetzt. Denn im Gespräch mit CNN bestätigt F1-Geschäftsleiter Domenicali einige Eckpunkte für die GP-Saison 2022.

So sagt der 56-jährige Italiener aus der Rennstadt Imola: «Ja, es ist wahr – das GP-Wochenende von Monaco wird auf drei Tage beschränkt.» Jahrelang war es Tradition, dass die Formel 1 in den Strassen von Monte Carlo schon am Donnerstag fährt, am Freitag folgte ein F1-trainingsfreier Tag, dann die Quali am Samstag und der Grand Prix am Sonntag. Neu wird das ablaufen wie bei allen anderen Rennen, Freitag, Samstag, Sonntag.

Das ungewöhnliche Format des Traditions-GP am Mittelmeer wurde schon in den 50er Jahren umgesetzt, um Platz für Christi Himmelfahrt zu schaffen, einen Feiertag im Fürstentum Monaco.

Die Organisatoren in Monaco sagen: Auch 2022 wird am Donnerstag gefahren, allerdings rücken dann lediglich die Piloten der Rahmenrennen auf den Stadtkurs aus.

Domenicali bestätigt weiter, dass der WM-Ablauf 2022 nach der Sitzung des Motorsport-Weltrats am 15. Oktober in Paris verkündet werde; und dass das Programm aus 23 Rennen bestehen soll, mit dem WM-Finale in Abu Dhabi Anfang Dezember. Die Organisatoren des ersten Miami-GP haben am 23. September den 8. Mai als Premierendatum bestätigt.



Der Imoleser bestätigte ebenfalls, dass Mittel und Wege gesucht werden, die Formel 1 nach Südafrika zurückzubringen, genauer: nach Kyalami. Dies wird aber kaum vor 2023 passieren.



Gemäss Domenicali wird die WM 2022 erneut einen Grand Prix von Frankreich umfassen (Verhandlungen über die Rahmenbedingungen stehen kurz vor dem Abschluss). Auf Wunsch der Organisatoren von Saudi-Arabien soll der zweite Grand Prix auf dem Strassenkurs von Dschidda in den Frühling verschoben werden.





Geplanter Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

17. April: Shanghai, China

8. Mai: Miami, USA

21. Mai: Barcelona, Spanien

28. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

17. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

9. Oktober: Singapur

16. Oktober: Suzuka, Japan

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

6. November: Austin, USA

20. November: São Paulo, Brasilien

4. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi