Lewis Hamilton: «Ich fühle mich schrecklich» 25.09.2021 - 16:43 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lewis Hamilton erlebte ein Quali zum Vergessen © LAT Der Titelverteidiger musste sich mit Platz 4 begnügen Zurück Weiter

Mercedes-Star Lewis Hamilton erlebte in Sotschi ein schwieriges Qualifying, in dem er gleich zwei Mal den Wänden zu nahe kam. Hinterher übte sich der siebenfache Weltmeister in Selbstkritik.