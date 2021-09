George Russell (Williams/3.): «Nichts zu verlieren»

Qualifying zum Grossen Preis von Russland im Autodrom von Sotschi – George Russell erreicht die verblüffende drittschnellste Zeit. Der Williams-Fahrer: «Ich hau im Rennen voll rein, ich habe nichts zu verlieren.»

Und wieder ein Coup des jungen George Russell: Nach der grandiosen zweitschnellsten Quali-Zeit in Spa-Francorchamps nun Startplatz 3 in Sotschi – anhaltender Applaus für den Williams-Fahrer!

Williams und Russell waren am Schwarzen Meer die Ersten, die es zum Schluss des Abschlusstrainings wagten, mit profillosen Reifen auf die Bahn zu gehen. Dieser Mut zum Risiko zahlte sich aus.

Der nächstjährige Mercedes-Fahrer sagt: «Also ein wenig verrückt ist das schon, dass wir es hier erneut unter die schnellsten Drei geschafft haben. Ich darf meiner Mannschaft das beste Zeugnis ausstellen – wir haben zum idealen Zeitpunkt auf Slicks gewechselt.»

«Die Entscheidung war nicht einfach, denn die Bahn war ziemlich rutschig. Aber ich konnte erkennen, wie sich langsam eine trockene Linie bildet. Das Schwierige war, die richtige Balance zu finden zwischen Attacke und einer gewissen Portion Vorsicht. Denn wenn du bei solchen Verhältnissen auch nur ein Rad ein paar Zentimeter auf den noch nassen Teil setzt, dann rutschst du im besten Falle von der Ideallinie, und im schlechtesten Falle steckst du in der Pistenbegrenzung.»

Für den Grand Prix kündigt der 23-Jährige an: «Ich hau im Rennen voll rein, denn ich habe nichts zu verlieren. Wir haben am Freitag im Dauerlauf unsere besten Rundenzeiten des Jahres mit vollem Tank gezeigt. Mir ist zwar klar, dass wir in Sachen rohem Speed nicht mit Mercedes, Ferrari und McLaren mithalten können, also weiss ich – am Sonntag werde ich alle Hände voll zu tun haben. Aber ich muss auf nichts Rücksicht nehmen, also kann ich voll auf Angriff fahren. Und wer weiss, was dann alles möglich sein wird.»



Russells bislang bestes Rennergebnis in der Formel 1: Rang 8 in Ungarn.





Qualifying Sotschi

01. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,993

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,510

03. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,983

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,050

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:44,156

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,204

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,710

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:44,956

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,337

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,865

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,573

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,641

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,751

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:49,586

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,830

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:51,023

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:53,764

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, ohne Zeit