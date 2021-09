Lewis Hamilton: «Ich ärgerte mich so über den Fehler»

Grosser Preis von Russland im Autodrom von Sotschi: Triumph von Weltmeister Lewis Hamilton in einem turbulenten Rennen. Nach dem 100. GP-Sieg sagt der Engländer: «Das war heute ein hartes Stück Arbeit.»

Der 15. WM-Lauf der Formel-1-Saison 2021 endet mit chaotischen letzten Runden im Regen und dem 100. GP-Sieg von Lewis Hamilton, einem verblüffenden zweiten Platz von Max Verstappen und einem neuen WM-Leader – Hamilton hat jetzt die Nase wieder vorne, um zwei Punkte. Carlos Sainz erobert für Ferrari einen weiteren Podestplatz, nachdem er zu Beginn des Rennens geführt hatte. Hier die Stimmen der ersten Drei unmittelbar nach dem packenden Rennen.

Lewis Hamilton (Mercedes/1.)

«Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir diesen 100. Sieg erobern konnten – der gehört allen Mitarbeitern! Danke an mein Team dafür, mich zum richtigen Zeitpunkt an die Box zu holen, das war heute der Schlüssel zum Sieg. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, unter teilweise ganz tückischen Verhältnissen. Für die Fans war das Wetter nicht ideal, aber es war der Steilpass zu diesem tollen Rennen.»

«Wir mussten lange warten auf diesen 100. Erfolg. Lando Norris hat heute einen so tollen Job für mein altes Team gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob wir Reifen wechseln sollen, aber meine Mannschaft hat genau das Richtige getan.»

«Ich war am Samstag sehr unzufrieden mit mir, mein kleiner Fehler hatte grosse Auswirkungen. Heute Morgen war ich grimmig entschlossen, ein tolles Rennen zu fahren. Ich verlor nach dem Start viel Boden, weil ich nichts riskieren wollte. Am Ende wäre es auf trockener Bahn hart geworden, mich an Lando vorbeizupressen. Der Regen kam, und wir haben diese Gelegenheit beim Schopf gepackt.»

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda/2.)

«Dieses Geschenk nehmen wir gerne an, wir haben das am Schluss perfekt hinbekommen mit unserem Reifenwechsel. Wenn du von Platz 20 losfährst, dann ist Rang 2 ein fast perfektes Ergebnis. Auf der Runde, als ich Intermediates geholt habe, war es seeeehr rutschig. Aber zum Glück ging alles gut. Eine Runde früher wäre der Wechsel nicht perfekt gewesen. Der Regen hat uns heute geholfen, zuvor tat ich mich schwer, den Gegnern zu folgen. Ich hätte nie erwartet, dass wir auf Rang 2 ins Ziel kommen können. Heute Morgen dachte ich – wenn ich unter die besten Sechs komme, wäre das ein schöner Erfolg. Vor allem: Du kannst nicht erwarten, dass du reibungslos durchkommst, von so weit hinten. Denn die Anderen sind immer in Zweikämpfe verwickelt und achten vielleicht nicht unbedingt auf dich.»

Carlos Sainz (Ferrari/3.)

«Mein Start war der Hammer, ich konnte Lando in Kurve 2 schnappen. Dann begannen meine Reifen zu körnen, von da an war es wirklich schwierig. Wir mussten früher Walzen wechseln als geplant, danach musste ich meinen Reifen Sorge tragen, einfach war das nicht. Zum Schluss begann es zu regnen, zum Glück hat meine Mannschaft perfekt reagiert, das war die Grundlage für den dritten Platz.»