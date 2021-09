Lewis Hamilton (4.): «Ich bin auch nur ein Mensch»

Mercedes-Star Lewis Hamilton kam den Mauern im Sotschi-Qualifying gleich zwei Mal zu nahe. Der siebenfache Weltmeister übte sich hinterher in Selbstkritik, betonte aber auch gleichzeitig: «Wir alle machen Fehler.»

Lewis Hamilton war nach seinen zwei Mauerküssen im Sotschi-Qualifying sichtlich betrübt, als er vor die TV-Kameras trat, um über das Abschlusstraining Auskunft zu geben. Der 99-fache GP-Sieger gestand gewohnt offen: «Ich fühle mich schrecklich», und entschuldigte sich bei seinem Team an der Strecke und in den englischen Werken.

Bis Hamiltons Medien-Runde für die schreibenden Journalisten anstand, hatte sich die Stimmung des siebenfachen Weltmeisters gebessert. Er erklärte: «Es ist natürlich immer gut, wenn man sich Zeit nimmt, um das Ganze zu reflektieren. Ich denke, das Team hat das Ganze perfekt gemanagt. Natürlich hätte man sagen können, wir hätten früher reinkommen können, aber keiner von uns hatte das Gefühl, dass es das Risiko wert war.»

«Die Jungs auf den Plätzen 6 bis 8 hatten es leichter, ein grösseres Risiko einzugehen. Wir hatten kein Interesse daran», betonte der Mercedes-Star, und seufzte: «Ich habe dann die Mauer in der Boxengasse leicht berührt, das war natürlich frustrierend, und ich ärgere mich deswegen am meisten über mich. Denn abgesehen davon war es eine wirklich gute Session. Weil ich nicht nur die Reifen, sondern auch den Frontflügel wechseln und Valtteri Bottas durchlassen musste, war ich dann rund 64 Sekunden in der Box, und in dieser Zeit haben sich meine Reifen stark abgekühlt.»

«In den Daten sieht man, dass es ein grosser Temperaturunterschied zwischen Valtteris und meinen Reifen gab. Am Ende kamen dann mehrere Faktoren zusammen, ich musste etwa einige Leute überholen lassen und immer wieder aufs Nasse, das war nicht Ideal. Aber ich fühle mich nicht mehr ganz so schrecklich und lenke nun meine gesamte Energie auf das Rennen», fügte Hamilton trotzig an.

Und der aktuelle WM-Zweite betonte: «Klar, ich fahre um den Titel und bin in einer anderen Position als die Jungs, die auf der Startaufstellung um mich stehen werden. Aber das heisst nicht, dass ich nicht hart kämpfen werde. Man muss das Risiko gut abschätzen und ich denke, darin war ich in der Vergangenheit auch nicht so schlecht, das sollte also okay sein.»

Mit Blick auf seinen Fehler ergänzte Hamilton: «Ganz ehrlich, das hat nichts mit dem Druck der WM zu tun, es war ganz einfach ein Fehler. Ich wusste, mir bleibt nicht viel Zeit, die Strecke trocknete ab und bot guten Grip, ich kam etwas schneller rein als zuvor, und dabei verlor ich das Heck und rutschte in die Wand. Das ist natürlich beschämend, und ich bin enttäuscht von mir. Aber das passiert, wir alle machen Fehler. Natürlich erwartet man von einem Weltmeister etwas Anders, aber ich bin auch nur ein Mensch. Mein Papa rief an und wir sprachen darüber. Nun blicken wir nach vorne und fokussieren uns ganz aufs Rennen.»

Qualifying Sotschi

01. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,993 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,510

03. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,983

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,050

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:44,156

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,204

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,710

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:44,956

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,337

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,865

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,573

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,641

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,751

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:49,586

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,830

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:51,023

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:53,764

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, ohne Zeit

2. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,593 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,637

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,845

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,154

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,402

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,621

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,678

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,762

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,837

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,925

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,938

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,052

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,094

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,178

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,334

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,411

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,630

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,954

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,099

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,230

1. Training, Sotschi

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,427 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,638

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,654

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,117

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,781

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,794

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,811

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,959

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,188

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,225

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,236

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,522

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,795

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,877

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,952

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,794

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,013

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:38,155

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,586

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,977