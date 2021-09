Mick Schumacher (Haas): 15. Startplatz als Geschenk

Ferrari-Zögling Mick Schumacher nach der Quali von Sotschi: «Ich hatte Fehler auf meiner besten Runde, aber es hätte nicht gereicht, um weiter nach vorne zu kommen.» Dafür erhält er Rang 15 geschenkt!

Regennasse Bahn in einem Abschlusstraininig, das ist oft DIE grosse Chance für einen aufstrebenden Piloten der Formel 1 oder einen Fahrer in einem weniger konkurrenzfähigen Auto. Aber Mick Schumacher konnte aus der regennassen Bahn von Sotschi zu wenig machen – 17. schnellste Zeit, immerhin; schneller war der Ferrari-Nachwuchspilot in der Formel 1 bislang nur in Frankreich (15.); 17. Ränge gab es davor auch in Baku, Spa-Francorchamps und in Zandvoort.

Allerdings erhält Mick ein Geschenk: Denn wegen Einbaus neuer Teile muss nicht nur Max Verstappen oder Charles Leclerc nach hinten, sondern auch Nicholas Latifi. Max war in der Quali nur 20. (kaum gefahren, wieso auch?), Leclerc und Latifi qualifizierten sich vor Mick, diese zwei Ränge wird der deutsche Formel-2-Champion daher gewinnen.

Zu seinem Abschlusstraining sagt Mick: «Wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann hatte ich mit dem Gedanken geliebäugelt, dass ich es ins zweite Quali-Segment schaffen kann. Aber auf meiner besten Runde hatte ich ein paar Fehler. Ungefähr zwei oder drei Zehntelsekunden haben die vielleicht gekostet, doch das hätte nicht gereicht, um unter die Schnellsten 15 zu kommen.»

«Ein wenig enttäuscht bin ich zwar schon, aber dafür hat das Team in der Qualifikation erstklassige Arbeit geleistet. Und ich liebe solche Verhältnisse! Es war spannend, die ständig wechselnden Bedingungen zu erkunden. Von mir aus könnte es auch am Sonntag regnen.»

Verschiedene Wettermodelle besagen, dass es im Rennen wohl trocken bleiben wird – die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf 20 Prozent.





Qualifying Sotschi

01. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,993

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,510

03. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,983

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,050

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:44,156

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,204

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,710

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:44,956

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,337

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,865

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,573

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,641

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,751

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:49,586

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,830

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:51,023

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:53,764

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, ohne Zeit