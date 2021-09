WM-Leader Max Verstappen (20.): «Das war sinnlos»

Der 17-fache GP-Sieger Max Verstappen brach seine Qualifikation nach wenigen Runden ab. Der Niederländer sagt: «Mehr zu machen, war sinnlos.»

Die Fans von Max Verstappen kam im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Russland in Sotschi nicht auf ihre Kosten: Der niederländische WM-Leader stellte seinen Red Bull Racing-Renner kurz nach Beginn des ersten Quali-Segments zur Seite.

Der 17-fache GP-Sieger erklärt: «Mehr zu machen, war sinnlos, denn nach dem Motorwechsel sowie der Strafe aus Monza war klar, dass wir von hinten losfahren müsssen. Also haben wir lieber den Wagen geschont. Wir wissen, dass es am Sonntag trocken sein wird. Also wieso sollte ich auf nasser Strecke einen Dreher oder eine Kollision riskieren?«

Start von weit hinten in Sotschi, da war doch was? Genau – vor drei Jahren musste Max in Russland ebenfalls eine Strafversetzung wegen des Einbaus neuer Motorteile hinnehmen. Damals preschte der RBR-Star noch auf den fünften Platz nach vorne.

Max sagt: «Einfach wird das am Sonntag nicht, denn jeder weiss, wie schwierig das Überholen in Sotschi ist. Aber ich glaube, wir haben eine gute Abstimmung gefunden, und klar will ich so viele Punkte mitnehmen, wie ich kriegen kann.»

«Gleichzeitig muss ich auf der Hut sein: Im Mittelfeld kann schnell mal etwas passieren. Ich freue mich dennoch auf ein unterhaltsames Rennen.»





Qualifying Sotschi

01. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,993

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:42,510

03. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,983

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,050

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:44,156

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,204

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,710

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:44,956

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,337

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,865

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,573

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,641

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,751

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:49,586

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,830

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:51,023

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:53,764

20. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, ohne Zeit