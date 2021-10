Lewis Hamilton: «Einige Fahrer sind schlauer»

Lewis Hamilton kann in diesem Jahr mit dem achten Titelgewinn Formel-1-Geschichte schreiben. Mit Max Verstappen hat er einen neuen Titelkontrahenten. Dessen Fahrstil ist aber nichts Neues für den Mercedes-Star.

Zwischen Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen knallte es in diesem Jahr schon mehr als einmal. Doch es gab auch Szenen, in denen der Mercedes-Star zurücksteckte und damit einen Crash verhinderte – etwa in Spanien oder auch in Portugal. «Ich musste einige Male zurückstecken, weil es sonst geknallt hätte», bestätigte der 100-fache GP-Sieger im Gespräch mit dem Kollegen von «ESPN.com».

«Ich dachte mir einfach, ich werde ihn auf eine andere Art und Weise besiegen», fügte Hamilton an. «Ich denke mir immer: 'Wenn ich diese Kurve schaffe, dann werde ich ihn auf eine andere Art schlagen, ich kann an ihm dran bleiben und die Strategie nutzen und all das.' Das kommt mit der Erfahrung, und ich hoffe wirklich, dass sich das am Ende des Jahres auszahlt, aber natürlich muss man einfach die richtige Balance finden. Und genau das versuche ich auch.»

Der Fahrstil des 24-jährigen Niederländers ist dem 36-Jährigen aus Stevenage von früheren Gegnern bekannt: «Max ist nicht der Erste, der so ist. Ich hatte immer eine Zielscheibe auf meinem Rücken, denn ich war schon in jungen Jahren vorne. Ich hatte schon viele Jahre vor der Formel 1 die Nummer 1 auf meinem Auto. Auch Fernando Alonso gab nie auf. Ich fuhr gegen viele Piloten, die Sportler sind.»

«Einige Fahrer sind schlauer als andere, und ich weiss, dass noch mehr Kurven kommen und es ein Marathon und nicht ein Sprint ist», betonte der Engländer, und ergänzte: «Ich schätze, das Wichtigste ist dabei, dass es sicher bleibt, denn bei aller Aufregung in diesem Titelkampf wollen wir sehen, wie alle Fahrer nach der Saison nach Hause zu ihren Familien gehen und einen guten Winter haben.»

Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Dreher)

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari (Hydraulik)

WM-Stand nach 15 von 22 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0