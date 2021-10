Formel 1 in Katar: Nur noch wenige Anpassungen nötig

Am 21. November wird die Formel 1 auf dem Losail International Circuit ein Rennen austragen. Die Gaststätte ist schon fast bereit für den Besuch der Vierrad-Königsklasse, wie Formel-1-CEO Stefano Domenicali verrät.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben eine Gaststätte für den Termin gefunden, den man zunächst für den Australien-GP im Albert Park vorgesehen hatte: Der Losail International Circuit in Katar, seit 2004 Bestandteil des MotoGP-WM-Kalenders, wird Neuland für die Teams und Fahrer der Vierrad-Königsklasse sein. Deshalb verspricht sich Formel-1-CEO Stefano Domenicali ein spannendes Wochenende.

«Auf dieser Strecke war noch kein Formel-1-Auto unterwegs, es wurden noch keine Reifentests dort durchgeführt. Ich erwarte also, dass auf der Piste sehr viel los sein wird», erklärte der Italiener bei «It.Motorsport.com». Und er ergänzte: «Die Anlage ist schon fast bereit, es sind nur noch wenige Anpassungen nötig. Ich bin mir sicher, dass die Formel 1 in Losail erneut ein fantastisches Wochenende erleben wird.»

Dass Katar ab 2023 für zehn Jahre einen festen Platz im Formel-1-Kalender bekommen hat, lag nicht zuletzt am grossen Interesse des dortigen Verbandes, offenbarte Domenicali ausserdem. «Der Wunsch Katars, Teil der F1-Familie zu sein, war von Anfang an offensichtlich, so dass es nur logisch war, über die Zukunft zu sprechen und eine langfristige Partnerschaft aufzubauen.»

Und der 56-Jährige aus Imola fügte stolz an: «Es ist nicht einfach, ein Rennen auf die Beine zu stellen. Wir bewegen Tausende von Menschen, führen Gespräche mit Regierungen und erstellen Sicherheitskonzepte. Es ist aussergewöhnlich, wie gut wir uns an Veränderungen anpassen können. Wir haben bewiesen, dass wir auf Schwierigkeiten reagieren können. Und die 22 Rennen, die in diesem Jahr im Kalender stehen, beweisen, wie stark das System ist und wie gut die Beziehungen sind, die wir auf der ganzen Welt aufgebaut haben.»

