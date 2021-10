Sebastian Vettel-Chef Szafnauer: «So geht’s weiter»

Aston Martin hat vor kurzem verkündet, dass der längjährige McLaren-Geschäftsleiter und –Teamchef Martin Whitmarsh an Bord kommt. Sebastian Vettels Chef Otmar Szafnauer (57) über die Auswirkungen.

Die Nutzer des Internets sind gnadenlos – und ab und an etwas voreilig. Kaum wurde bekannt, dass Martin Whitmarsh bei Aston Martin andocken wird, war in Fan-Foren davon die Rede, dass hier wohl der Stuhl von Sebastian Vettels Teamchef Otmar Szafnauer wackle. Dabei hätten Gerüchtevertreiter nur etwas genauer lesen müssen: Der 63-jährige Whitmarsh, langjähriger Geschäftsleiter und Teamchef von McLaren, wird nämlich Aston Martin in einer neuen Rolle ergänzen – als CEO einer Firma namens «Aston Martin Performance Technologies», welche auch das Formel-1-Engagement der Grünen umschliesst.

Otmar Szafnauer, US-Amerikaner mit rumänischen Wurzeln, sagt zum Engagement von Whitmarsh: «Es geht um ein grösseres Bild. Martin wird der Geschäftsleiter einer Gruppe, die sich unter Anderem darum kümmert, wie Formel-1-Technik ausserhalb des Sports angewandt werden kann. Der GP-Rennstall bleibt unter meiner Führung, ich bleibe Teamchef und CEO. Martin arbeitet eine Stufe höher.»

«In der ersten Phase seiner Arbeit wird sich Martin kaum mit der Formel 1 beschäftigen, sondern vorrangig mit Aufgaben zur Umsetzung von GP-Knowhow in andere Bereiche. Da bringt er gewaltige Erfahrung mit.» Genau aus diesem Grund war Whitmarsh nach seiner Zeit bei McLaren vom America’s Cup-Segler Ben Ainslie in seiner Truppe geholt worden.

Otmar Szafnauer weiter: «Martin war Teil von McLaren, als dort ebenfalls eine Abteilung zur Anwendung von Formel-1-Technik in andere Bereiche des Lebens aufgebaut wurde. Er kennt sich also mit der Materie bestens aus. Dieses Wissen wird für uns von grossem Nutzen sein. Bei Ben Ainslie hat er sich zum Beispiel auch darum gekümmert, Erkenntnisse aus den Rennsegler-Welt für den effizienteren Einsatz von Frachtschiffen umzusetzen. Whitmarsh ist also überaus sattelfest beim Thema Technik-Transfer.»





