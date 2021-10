FP2, Austin: Pérez-Bestzeit, Verstappen ärgert sich

Im zweiten freien Training war Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez der Schnellste auf dem «Circuit of the Americas». Max Verstappen ärgerte sich schon früh über seinen Titelrivalen Lewis Hamilton.

Bis zum Start der zweiten Trainingssession in Austin hatte sich die Piste des «Circuit of the Americas» auf 38 Grad Celsius aufgeheizt. Damit war der Asphalt 8 Grad heisser als beim Start der ersten Session, in der Valtteri Bottas mit 1:34,874 min die Bestzeit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton und WM-Leader Max Verstappen aufgestellt hatte.

Die Formel-1-Fahrer liessen sich nicht lange bitten, bereits in den ersten fünf Minuten hatten sich bis auf George Russell alle GP-Piloten auf der 5,512 km langen Piste blicken lassen. Sergio Pérez führte die Zeitenliste mit 1:35,883 min an, der Mexikaner hatte die erste Rundenzeit auf den Medium-Reifen aufgestellt, die er – wie die meisten Kollegen auch – für die erste FP2-Ausfahrt gewählt hatte.

Während sich Pérez und Bottas an der Spitze abwechselten, lieferten sich Hamilton und Verstappen bereits den ersten Zweikampf, weil Hamilton den Red Bull Racing-Star nach der letzten Kurve überholte. Dieser quittierte den Angriff mit dem Mittelfinger und einem Fluchwort.

Nach den ersten 20 Minuten belegte Pérez mit 1:35,716 min den ersten Platz auf der Zeitenliste, dahinter folgten Bottas, Verstappen, Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel und Pierre Gasly auf den weiteren Top-10-Positionen. Kimi Räikkönen, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell, Nicholas Latifi, Mick Schumacher und Nikita Mazepin komplettierten die Zeitenliste.

Die Zuschauer am texanischen Rundkurs bekamen einige Ausritte zu sehen, entsprechend viele Fahrer mussten gestrichene Rundenzeiten hinnehmen, die meisten Fahrer missachteten die Streckengrenze in der 19. Kurve.

Kurz nach dem ersten FP2-Drittel übernahm Lance Stroll mit 1:35,561 min die Führung, die er aber schnell wieder an Bottas abgeben musste, der eine Rundenzeit von 1:35,360 min in den Asphalt brannte. Hamilton schaffte es schneller um die Strecke, doch seine Zeit wurde wieder gestrichen, weil auch er in der vorletzten Kurve zu weit rausfuhr. Stroll steuerte kurz darauf die Box an, weil er etwas im Auge hatte, wie er am Funk berichtete.

Kurz vor Halbzeit übernahm Pérez mit 1:34,946 min die Führung vor Norris, Hamilton, Bottas, Ricciardo Stroll, Leclerc, Verstappen, Sainz und Giovinazzi. Ocon, Alonso, Räikkönen, Vettel, Gasly, Schumacher, Latifi, Tsunoda, Russell und Mazepin folgten auf den weiteren Rängen.

Verstappen ärgerte sich weiter, diesmal über den Verkehr, weshalb er entnervt die Box ansteuerte. Auch Tsunoda hatte keinen Grund zur Freude, dem Japaner wurde eine Rundenzeit gestrichen, mit der er deutlich weiter vorne in der Aufstellung gelandet wäre. Auch Mazepin war nicht glücklich, er konnte in der ersten Kurve eine Kollision mit einem Gegner gerade noch verhindern und ätzte am Funk: «Was war das? Ich habe gerade einen Crash vermieden. Es ist unmöglich, auf diesem Kurs eine saubere Runde hinzubekommen.»

Die meisten Piloten konzentrierten sich in der zweiten Hälfte des zweiten Trainings auf die Longruns, entsprechend wenig Bewegung gab es auf der Zeitenliste. In den letzten Minuten drehte sich noch Alonso in der 19. Kurve ins Aus und touchierte dabei die Streckenbegrenzung, wobei er sich die Heckflügel-Endplatte beschädigte. So durfte sich Pérez am Ende über die Bestzeit freuen.

2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026

1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239