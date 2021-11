Sergio Pérez: «Haben Mexiko-Stadt erobert»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez durfte vor seinem Heimrennen im RB7 von 2011 durch die Strassen von Mexiko-City brettern. Der 31-Jährige aus Guadalajara liess die Reifen rauchen und sagte hinterher: «Das war verrückt!»

In seinen mehr als zehn Formel-1-Jahren hat Sergio Pérez schon viele Kilometer im GP-Renner zurückgelegt und auch die Showrun-Teilnahme ist nichts Neues für den Mexikaner, der seit Jahresbeginn an der Seite von Titelkandidat Max Verstappen für Red Bull Racing auf Punktejagd geht. Bereits beim letzten Treffen der Formel-1-Helden in Austin unternahm er eine Demofahrt durch Dallas.

Dennoch war der neuerliche Showrun des aktuellen WM-Vierten etwas ganz Spezielles für den Formel-1-Routinier, denn diesmal durfte er auf heimischem Boden Gas geben: Vor 130.000 Fans war Pérez im RB7 unterwegs, mit dem Sebastian Vettel 2011 zu seinem zweiten WM-Titel fuhr. Der 31-Jährige aus Guadalajara liess auf dem berühmten «Paseo de la Reforma» die Reifen rauchen und sorgte damit für Begeisterung beim Publikum, das seinen Lokalhelden frenetisch bejubelte.

Der zweifache GP-Sieger präsentierte sich im speziellen Rennanzug, der sich von seinem gewöhnlichen Overall durch ein rotes Band unterscheidet, und seinen Spezialhelm. In diesem Look wird «Checo» auch das Heimrennen auf dem «Autodrómo Hermanos Rodríguez» bestreiten.

«Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier in Mexiko-Stadt zu sein. Ich hätte mir so einen Moment nie vorstellen können. Ich glaube, als Sportler und Fahrer denkt man immer daran, auf der Rennstrecke Unvergessliches zu zeigen, aber das heute war einfach verrückt, wir haben Mexiko-Stadt erobert», schwärmte der 14-fache GP-Podeststürmer.

«Es war ein ganz besonderer Start für mein Heim-GP-Wochenende. Alle waren voller Energie, und die Leute waren unglaublich, einige haben sogar seit gestern Abend hier ausgeharrt, um einen guten Platz zu ergattern. Ich freue mich wirklich darauf, die Fans an diesem Wochenende wieder an der Strecke zu sehen», fügte Pérez strahlend an. «Mein Ziel für dieses Wochenende ist es, am Sonntag um den Sieg mitzufahren, und es würde mir alles bedeuten, hier in Mexiko am Ende ganz vorne zu stehen.»

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0