Andreas Seidl (McLaren) zu Ferrari: So geht das nicht

Nicht nur das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie zwischen Red Bull Racing und Mercedes spitzt sich zu, sondern auch der Kampf um WM-Rang 3 zwischen McLaren und Ferrari.

Die meisten Augen sind am kommenden GP-Wochenende in Mexiko auf die WM-Anwärter Max Verstappen und Lewis Hamilton gerichtet, und auch das Duell ihrer Rennställe ist überaus spannend. Aber als Rahmenhandlung dieser packenden Formel-1-Saison sind die Traditionsrennställe Ferrari und McLaren in einen Kampf um WM-Rang 3 verwickelt, nach 17 von 22 Rennen haben die Engländer knapp die Nase vorn – es steht McLaren 254 Punkte zu Ferrari 250,5.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt vor dem Rennen im Autódromo Hermanos Rodríguez: «Wir durften auf dem Circuit of the Americas eine unfassbare Kulisse geniessen, und ich bin davon überzeugt – in diesem Stil geht es in Mexiko weiter. Wir stehen vor drei GP-Wochenenden in Serie, und die ganze Mannschaft wird tüchtig Flugmeilen sammeln.»

«Diese drei Rennen in drei Wochen bieten jede Menge Herausforderungen, aber auch jede Menge Chancen. Wir müssen darauf bedacht sein, aus jedem Training und jedem Grand Prix das Beste zu machen. Gerade in Mexiko hat sich gezeigt, dass die ungewöhnliche Abstimmung auf dieser Bahn auf 2285 Metern über Meer zur einen oder anderen Überraschung führen kann.»

«Es ist nicht ganz einfach, in der dünnen Luft das ideale Set-Up zu treffen. Wir haben einige Stunden mehr als üblich im Simulator geübt, ob so gut vorbereitet wie möglich zu sein.»



Der Passauer Andreas Seidl sagt, was gegen Ferrari gar nicht geht: «Was den Kampf mit Ferrari angeht, so besteht die grösste Gefahr darin, unachtsam zu werden. Das dürfen wir uns keinen Moment erlauben. Ferrari hat ohne Zweifel Fortschritte gemacht, und es wird ein hartes Stück Arbeit, diesen dritten Rang in der Konstrukteurs-Meisterschaft zu halten. Nur wenn wir das Beste aus unseren Möglichkeiten schöpfen, können wir unseren Hauptgegener unter Druck setzen.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0