Sebastian Vettel (Aston Martin): Das ist einzigartig

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel freut sich über die Rückkehr der Formel 1 ins Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: «Die Atmosphäre ist wegen der leidenschaftlichen Fans unvergleichlich.»

Seit 2015 ist der Grosse Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt wieder fester Bestandteil der Formel-1-WM, doch wie so viele WM-Läufe fiel die Ausgabe 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. Umso mehr freut sich der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel aufs kommende Wochenende. Der 34-jährige Heppenheimer weiss: «Die Atmosphäre ist wegen der leidenschaftlichen Fans unvergleichlich. Ich reise immer gerne zu diesem Rennen. Die Begeisterung der Fans ist ansteckend, und die Bahn ist recht anspruchsvoll.»

Die Ergebnisse von Vettel in Mexiko sind durchzogen, aber zuletzt stand Sebastian zwei Mal auf dem Siegerpodest:

2015 mit Ferrari: Ausfall (Startplatz 3)

2016 mit Ferrari: Rang 5 (10-Sekunden-Strafe)

2017 mit Ferrari: Vierter (nach Pole-Position)

2018 mit Ferrari: Zweiter (Startplatz 4)

2019 mit Ferrari: Zweiter (Startplatz 2)

Zur Rennstrecke selber gab der 53-fache GP-Sieger Vettel früher zu Protokoll: «Diese 2285 Meter über Meer erzeugen ein ganz besonderes Umfeld für Motorsport. Denn die Höhenlage hat enorme Auswirkungen auf den Rennwagen. Es ist schon seltsam – wir fahren mit allem, was wir an Flügeln ans Auto packen können, aber wegen der dünnen Luft erzeugt der Wagen so wenig Abtrieb, dass sich das Auto anfühlt wie in Monza; einschliesslich enormer Top-Speed.»

Der 274-fache GP-Teilnehmer weiter: «Der Wagen ist nervös, und bisweilen hast du die Hände ganz ordentlich voll. Es ist nicht ganz leicht, ein gutes Gefühl für das Fahrzeug zu erhalten. Die Runde ist verhältnismässig kurz, doch alles Andere als einfach. Ich mag diese Passage durchs Stadion; nicht, weil das für den Fahrer anspruchsvoll ist, sondern will dort eine einzigartige Atmosphäre erzeugt wird. Die Fans sitzen sehr nahe an der Action, und sie wissen wirklich, wie sie sich Gehör verschaffen müssen – wunderbar!»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0