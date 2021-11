Timo Glock: «Das ist ein Nachteil für Mercedes»

Beim WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geht es um jedes Detail. Auch den Stallgefährten Sergio Pérez und Valtteri Bottas kommt grosse Bedeutung zu, wie Timo Glock weiss.

Hat Sergio Pérez im idealen Moment endlich Tritt gefunden bei Red Bull Racing? In Texas zeigte der Mexikaner sein stärkstes Wochenende an der Seite von Max Verstappen und holte, wie im Rennen davor in der Türkei, einen feinen dritten Platz. Formel-1-Sportchef Ross Brawn lobt: «Es ist gut zu sehen, dass er konstantere Leistungen zeigt. Er hatte am Samstag sogar eine Chance auf die Pole-Position und zeigte am Sonntag eine solide und starke Leistung. Wenn er solche Darbietungen an jedem Wochenende zeigen kann, wird Red Bull Racing mit ihm sehr zufrieden sein.»

Beim spannenden WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton «kommt es auf jedes Detail an», wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betont hat. Und dazu gehören auch die Stallgefährten des Niederländers und des Engländers, also Pérez bei RBR und Valtteri Bottas bei Mercedes.

Hier erkennt der langjährige Formel-1- und DTM-Pilot Timo Glock Vorteile für Red Bull Racing. Der 39-jährige Sky-GP-Experte sagt in Sachen Teamkollegen der Titelanwärter: «Ich sehe Red Bull Racing da in der besseren Position. Mercedes hat sich früh entschieden, Valtteri Bottas in der kommenden Saison durch George Russell zu ersetzen. Das war zwar klar, aber nun kann sich Mercedes nicht mehr komplett auf Bottas verlassen. Das sieht man ja auch daran, wie sich der Finne in gewissen Situation verhält – wie etwa in Russland, wo es um die schnellste Rennrunde ging.»

Glock, Formel-1-WM-Zehnter von 2008 und 2009, weiter: «Im Gegensatz dazu kann sich Red Bull Racing sehr wohl auf Pérez verlassen. Der Mexikaner wird Max Schützenhilfe geben. Auch hier geht es um die Zukunft, und der für 2022 bestätigte Sergio wird alles tun, um sein Team bestmöglich zu unterstützen.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0